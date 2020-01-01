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Группа "Время и Стекло" выпустила долгожданный клип на трек "Навсегда/Никогда"

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В ролике можно увидеть архивные кадры 9-летней давности.
Группа "Время и Стекло" выпустила долгожданный клип на трек "Навсегда/Никогда"
Группа "Время и Стекло" выпустила долгожданный клип на трек "Навсегда/Никогда"
instagram.com/nadyadorofeeva

Один из самых популярных музыкальных коллективов Украины, дуэт “Время и Стекло“ порадовал фанов новой видеоработой. Надя Дорофеева и Позитив презентовали клип на песню “Навсегда/никогда“. Трек вошел в альбом VISLOVO.

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Премьера долгожданного ролика состоялась во вторник, 10 марта, в 12:00 на официальном ютуб-канале группы. В клипе можно увидеть, как Дорофеева и Позитив смотрят на большом экране архивные видео со своих репетиций, съемок клипов и первых выступлений. Отметим, что в конце прошлого года “Время и Стекло“ отпраздновали 9-летие.

Режиссерами 5-минутного видеоклипа “Навсегда/никогда“ стали Максим Шелковников и Денис Маноха. Авторами композиции выступили Позитив и Потап.

Ранее Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото.

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Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив
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Источник: Ivona bigmir)net

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