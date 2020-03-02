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Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото

Комментариев: 4
Солистка группы "Время и Стекло" засветила ягодицы на откровенном кадре.
Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото
Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная исполнительница, участница одной из самых популярных групп Украины, Надя Дорофеева взбудоражила Сеть очередной откровенной фотосессией.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала черно-белый снимок, где она засветила ягодицы в купальнике. Одной рукой Надя держится за наряд, а другой рукой прикасается к своим губам. Отметим, что на теле певицы можно увидеть несколько тату - в виде молнии и цветка.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать горячий кадр Дорофеевой. Многим пользователям Сети понравилось фото, однако были и те, кто осудил Надя за откровенность.

  • Ничего нового, в прочем, как всегда, когда нечем удивить показывай всем жопу
  • Ну наконец то эти фотки 🙏🏽🥵💟💟💟💟
  • Горячо🔥😘🔥😍🔥
  • Господи, обожаю такие фото 😻😻😻😻
  • Надюшка ,шальная императрица😁
  • Фотки из #Нечегоскрывать? Офигенно😍

Ранее муж Нади Дорофеевой взбудоражил Сеть постельным фото.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  02.03.2020, 17:16
Оценка:  0
pусский
А что там?
navigator2    02.03.2020, 14:44
Оценка:  0
navigator2
скоро не буде місця для "дивування" залишиться тільки місце для "раз...бування"
гость  (аноним)  02.03.2020, 11:44
Оценка:  +2
гость
Так и предметы уже старье..
гость  (аноним)  02.03.2020, 10:17
Оценка:  +2
гость
Нового ничего. Уже пора фото где из дыркок предметы торчат.
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