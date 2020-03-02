Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото

Солистка группы "Время и Стекло" засветила ягодицы на откровенном кадре.

Известная исполнительница, участница одной из самых популярных групп Украины, Надя Дорофеева взбудоражила Сеть очередной откровенной фотосессией.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала черно-белый снимок, где она засветила ягодицы в купальнике. Одной рукой Надя держится за наряд, а другой рукой прикасается к своим губам. Отметим, что на теле певицы можно увидеть несколько тату - в виде молнии и цветка.

Надя Дорофеева Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать горячий кадр Дорофеевой. Многим пользователям Сети понравилось фото, однако были и те, кто осудил Надя за откровенность.

Ничего нового, в прочем, как всегда, когда нечем удивить показывай всем жопу

Ну наконец то эти фотки 🙏🏽🥵💟💟💟💟

Горячо🔥😘🔥😍🔥

Господи, обожаю такие фото 😻😻😻😻

Надюшка ,шальная императрица😁

Фотки из #Нечегоскрывать? Офигенно😍

Ранее муж Нади Дорофеевой взбудоражил Сеть постельным фото.

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