Позитив из "Время и Стекло" показал архивные снимки с Дорофеевой и Потапом 9-летней давности.

Группе "Время и Стекло" - 9 лет: Как выглядели Позитив и Дорофеева в начале карьеры instagram.com/positiff

Сегодня, 2 декабря, мегапопулярная украинская группа “Время и Стекло“ празднует день рождения. Музыкальному коллективу, участниками которого являются Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), исполнилось 9 лет.

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По случаю праздника Позитив решил показать поклонникам, как он и его коллега по группе выглядели в начале совместного творческого пути. Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал архивные снимки с Дорофеевой. Снимки были сделаны во время выступлений тогда еще начинающего коллектива. Кроме того, в публикации можно увидеть снимки дуэта со своим продюсером Потапом.

“Это случилось 9 лет назад. Мы все еще в строю. С днем рождения нас“, - подписал фото Позитив на английском языке.

Смотрите первый клип группы “Время и Стекло“ на песню “Так выпала карта“ (2010):

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась эмоциями от перезда в загородный дом.

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