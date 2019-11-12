Певица Надя Дорофеева сделала откровенное признание об отношениях с коллегой по группе "Время и Стекло" Позитивом.

Надя Дорофеева впервые призналась, был ли у нее роман с Позитивом instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская исполнительница, участница популярной группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева рассказала об отношениях со своим коллегой Позитивом в интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“, пишет Lux.fm.

Читай также: Владимир Дантес откровенно рассказал о романе с известной певицей

Артистка призналась, что при первой встрече она и Позитив понравились друг другу. Однако их роман так и не состоялся из-за обид.

“Во-первых, когда мы начинали проект, мы думали только о карьере. Во-вторых, у каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда...Нам понадобилось года 4, чтобы смериться с нашими индивидуальностями, полюбить друг друга, как партнеров“, - поделилась Надя.

Читай также: “Хочется сладкого - смотрите на это фото“: Дантес показал милый снимок с Дорофеевой

Кроме того, Дорофеева заявила, что в начале карьеры ссорилась с Позитивом не только из-за рабочих моментов.

“Это автобус, это сон, который был нарушен регулярно, потому что Леша любил до утра висеть в автобусе, а я хотела спать...Я очень сильно обижалась на него из-за этого, поэтому какие там отношения, обиды были одни“, - рассказала певица.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала милое селфи с мамой из Барселоны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.