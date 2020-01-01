Участие GO_A в "Евровидении 2020" под угрозой: В чем причина
Во вторник, 25 февраля, стало известно, что победитель Нацотбора на “Евровидение 2020“, группа GO_A подписала договор с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) и официально стала представителем нашей страны на песенном конкурсе.
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Кроме того, в НОТУ заявили, что полностью оплатят поездку коллектива в Роттердам. Однако, сегодня, 28 февраля, на сайте Общественного появилась информация, что участие Украины в “Евровидении“ снова под угрозой.
Сообщается, что был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя. Причиной стал долг в размере почти 11 миллионов евро из-за судебного процесса с компанией Euronews. НОТУ получила этот долг в наследство как правопреемник бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.
“Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема запуск нової суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что британский блогер перепел песню GO_A “Соловей“.
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