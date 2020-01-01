НОТУ не сможет оплатить поездку группы GO_A на "Евровидение 2020".

Участие GO_A в "Евровидении 2020" под угрозой: В чем причина facebook.com/suspilne.media

Во вторник, 25 февраля, стало известно, что победитель Нацотбора на “Евровидение 2020“, группа GO_A подписала договор с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) и официально стала представителем нашей страны на песенном конкурсе.

Читай также: Победители Нацотбора 2020 GO_A ответили на критику Тараса Тополи

Кроме того, в НОТУ заявили, что полностью оплатят поездку коллектива в Роттердам. Однако, сегодня, 28 февраля, на сайте Общественного появилась информация, что участие Украины в “Евровидении“ снова под угрозой.

Сообщается, что был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя. Причиной стал долг в размере почти 11 миллионов евро из-за судебного процесса с компанией Euronews. НОТУ получила этот долг в наследство как правопреемник бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

“Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема запуск нової суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что британский блогер перепел песню GO_A “Соловей“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.