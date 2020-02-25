Победители Нацотбора 2020 GO_A ответили на критику Тараса Тополи

Участники группы GO_A рассказали, что их песня "Соловей" является оптимистической.

В понедельник, 24 февраля, лидер группы “Антитела“ Тарас Тополя заявил, что конкурсная песня представителя Украины на “Евровидении 2020“ группы Go_A - “Соловей“ является “псевдо-этно“ и несет в себе “абсолютно чужеродную эстетику“.

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Кроме того, Тополя написал в Facebook, что композиция хуже “третьесортного укро-шароварного варева“. В частности, артисту не понравилась русская форма имени Иван - Ванюша.

В интервью для ТСН участники музыкального коллектива Go_A Екатерина Павленко и Тарас Шевченко ответили на критику известного исполнителя. Так, вокалистка группы отметила, что каждый имеет право на свое мнение.

“Я думаю, что мы можем сказать, что каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что он думает“, - сказала Екатерина.

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Артистка призналась, что не только Тополя нашел в песне негативные символы. Однако, Павленко заверила, что группа не вкладывала все эти смыслы в песню, тем более те, которые могли бы как-то унизить Украину.

“Мы читаем посты и украинцы столько символов непонятных нашли в этой песне. На самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали. А если украинцы сами находят символы, то это должны быть у них какие-то такие мысли в голове“, - заявила Екатерина.

А Тарас Шевченко добавил, что на самом деле песня является оптимистической.

“Так случилось, что первоначально в основу трека входила народная песня. Но по условиям “Евровидения“ народные слова нельзя использовать, то мы их переписали и немного изменили содержание. Если у нас в первой версии девушка действительно плакала, ее обидели, она страдала, то в нашей версии она вышла из ситуации достойно, она сказала: “Ничего страшного, я это все переживу, несмотря на большую любовь“, - рассказала о содержании песни солистка Go_A.

Результаты финала Нацотбора 2020 можно посмотреть здесь.

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