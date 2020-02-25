"Евровидение 2020": Группа Go_A прокомментировала договор с НОТУ

Победители Нацотбора 2020 рассказали, устроил ли их контракт, который отказалась подписывать MARUV.

Сегодня, 25 февраля, победитель Нацотбора на “Евровидение 2020“ группа Go_A официально стала представителем Украины на песенном конкурсе. Участники коллектива подписали договор с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины).

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Кроме того, солистка Go_A Екатерина Павленко и мультиинструменталист Тарас Шевченко приняли участие в пресс-конференции УНИАН, во время которой высказались о подписанном контракте. Так, Екатерина заявила, что ее коллектив полностью устроили все пункты договора. Также певица сказала, что документ составлен таким образом, чтобы представитель Украины смог достойно представить страну на “Евровидении 2020“.

“Мы его подписали, поэтому нам все понравилось. Там никто никого не ограничивает. UA:Суспільне полностью заинтересовано в том, чтобы достойно представить Украину. Поэтому там нет подводных камней“, – рассказали представители Украины на “Евровидение 2020“.

Стоит добавить, что НОТУ оплатить поездку Go_A в Роттердам на песенный конкурс “Евровидение 2020“ полностью.

Напомним, ранее победители Нацотбора 2020 GO_A ответили на критику Тараса Тополи.

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