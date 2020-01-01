Британский блогер перепел песню GO_A "Соловей" - видео

Дэнни МакЭвой записал кавер-версию песни представителей Украины на "Евровидение 2020".

Британский музыкант и YouTube-блогер Дэнни МакЭвой обожает делать каверы на песни легендарной группы Beatles, а также на лучшие хиты Великобритании прошлых лет. Кроме того, последние пять лет Дэнни записывает собственные версии песен участников “Евровидения 2020“.

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Так, на днях музыкант решил перепеть конкурсную композицию представителя Украины на песенном конкурсе группы GO_A “Соловей“.

В ролике МакЭвой исполняет украиноязычный трек под гитару. Несмотря на трудности произношения, кавер британца собрал множество положительных отзывов.

“Мне нравятся украинцы. Пожелаем Украине удачи! Рок’н’ролл!“ - добавил в конце видео Дэнни МакЭвой.

Напомним, ранее победители Нацотбора 2020 GO_A ответили на критику Тараса Тополи.

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