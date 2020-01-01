В США умерла известная актриса Дайанн Торн

Ей было 83 года.

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В Лас-Вегасе от рака поджелудочной железы скончалась актриса Дайан Торн. Она известна благодаря эпизодической роли в популярном американском сериале «Стар Трек» («Звездный путь»). О смерти артистки сообщило издание The Hollywood Reporter.

Дайанн Торн умерла 28 января, но об этом стало известно только сейчас. На момент смерти ей было 83 года. Ее смерть подтвердил муж, музыкант и актер Ховард Морер в социальных сетях.

На протяжении своей актерской карьеры Дайанн Торн успела сыграть множество ролей. Ее последние съемки в хорроре “Дом запретных тайн“ и “Дом колдуна“ доказали мастерство звезды даже в весьма почтенном возрасте. Она сыграла в фильмах “Настоящие мужчины“, “Шоу Мерва Гриффина“, “Ария“, “Пиноккио“, “Кровавый шабаш“, “Столкновение“ и “Убийство официанток“.

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