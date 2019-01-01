Джессика Симпсон призналась, что едва не умерла после пластики

Джессика Симпсон откровенно рассказала о двух пластических операциях.

Американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер Джессика Симпсон впервые откровенно рассказала о том, как едва не лишилась жизни после второй пластической операции.

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Так, в своей автобиографии “Open Book“ знаменитость рассказала, что в 2015 году после вторых родов решилась на подтяжку живота. Однако за две недели до операции, ей позвонил личный врач и заявил, что она может умереть от осложнений. Он попросил Джессику отказаться от этой идеи на три месяца.

Но Симпсон все же решилась на пластику. В считанные сроки она сделала еще и вторую так, как результаты первой ей не понравились. От последствий певица долго не могла оправиться. У Симпсон появилась инфекция и сильный колит. Врачи даже думали о переливании крови, однако процедура не понадобилась. Артистке пришлось еще 9 дней после пластики проходить дополнительный курс реабилитации.

Напомним, ранее Джессика Симпсон показала, как отпраздновала свой 39-й день рождения.

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