Попавшая в базу "Миротворца" Василиса Старшова обратилась к Зеленскому

Участница "Голосу країни-10" написала открытое письмо Владимиру Зеленскому.

В воскресенье, 19 января, вышел премьерный выпуск юбилейного 10-го сезона вокального проекта “Голос країни“. Одной из участниц шоу стала экс-солистка российской группы “Ленинград“ Василиса Старшова, которая присоединилась к команде Дана Балана.

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Однако спустя три дня, 22 января, исполнительницу внесли в базу Миротворца. Оказывается, в 2016 году Василиса незаконно нарушила государственную границы Украины для участия в фестивале “Золотая балка“ в городе Балаклава.

Чтобы прояснить ситуацию Старшова решила написать открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Свое обращение певица разместила в Instagram. В посте девушка заявила, что ни в каких пропагандистских акциях никогда не участвовала и данное обвинение в свой адрес считает абсолютно несправедливым. Василиса отметила, что надеется получить от Зеленского разрешение, которое позволит ей находиться в Украине.

“Открытое письмо участницы шоу “Голос Краiни“ Василисы Старшовой – президенту Украины Владимиру Зеленскому Уважаемый Владимир Александрович! Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу «Голос Краiни». Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года. Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено “в черный список“ базы данных сайта “Миротворец“ как “нарушительницы государственной границы…“ и «участницы пропагандистских акций России…“. Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале “Золотая Балка“ в составе группы “Ленинград“ в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители “Голоса Краiни“ и телеканала “1+1“, что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких “пропагандистских акциях“ никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. “Голос Краiни“ – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести моё творчество до широкой аудитории. Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники “Голоса“ стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро. Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте. С уважением, Василиса Старшова. P.S Это письмо я отправила на официальную почту Владимира Зеленского, но, согласно информации сайта ukranews.com, электронные письма граждан не принимаются. Письмо было отправлено также на адрес пресс-службы Владимира Зеленского. Я прошу всех неравнодушных к этой ситуации помочь донести мое письмо до президента Украины“, - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что после скандального интервью Юрий Бардаш попал в базу “Миротворца“.

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