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"Голос країни-10": подопечную Дана Балана внесли в базу "Миротворца"

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Бывшая солистка "Ленинграда" Василиса Старшова попала в базу "Миротворца".
"Голос країни-10": подопечную Дана Балана внесли в базу "Миротворца"
"Голос країни-10": подопечную Дана Балана внесли в базу "Миротворца"
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 19 января, в эфире канала 1+1 состоялась премьера юбилейного 10 сезона вокального проекта “Голос країни“.

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Одной из участниц слепых прослушиваний была экс-участница российской группы “Ленинград“ Василиса Старшова. Артистка стала подопечной Дана Балана.

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Однако участие Старшовой в проекте теперь под угрозой. В среду, 22 января, исполнительницу внесли в базу Миротворца. На сайте отмечается, что Василиса незаконно нарушила государственную границы Украины с целью проникновения в Крым и участвовала в пропагандистских мероприятиях России против Украины. По данным Миротворца артистка в августе 2016 года участвовала в фестивале “Золотая балка“ в городе Балаклава.

“Сообщаем, что в настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна. Она в августе 2016 года для участия в фестивале “Золотая балка“ в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым. На данный момент нарушитель государственной границы Украины находится в Киеве. Информацией о ее точном местонахождении обладают организаторы шоу “Голос країни“, - говорится в сообщении.

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что после скандального интервью Юрий Бардаш попал в базу “Миротворца“.

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Теги: Василиса Старшова, Миротворец, Голос країни-10
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Источник: Ivоna bigmir)net

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