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"Голос країни-10": Когда и где смотреть второй выпуск онлайн

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Узнайте, когда выйдет второй выпуск юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни-10".
"Голос країни-10": Когда и где смотреть второй выпуск онлайн
"Голос країни-10": Когда и где смотреть второй выпуск онлайн
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 26 января, выйдет второй выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. На телеканале 1+1 покажут этап слепых прослушиваний. 

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В новом сезоне за лучших вокалистов страны борются пять судей:Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

В первом выпуске “Голосу країни-10“ свои выступления показали 11 участников, но в следующий этап вокального шоу прошли 8 исполнителей.

Итак, по итогам премьерного выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:

  • Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин.
  • Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили.
  • Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник.
  • Команда MONATIK:  Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко.

Смотрите анонс второго выпуска “Голосу країни-10“:

Как прошел первый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivоna bigmir)net

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