"Голос країни-10": Когда и где смотреть второй выпуск онлайн
В воскресенье, 26 января, выйдет второй выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. На телеканале 1+1 покажут этап слепых прослушиваний.
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В новом сезоне за лучших вокалистов страны борются пять судей:Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.
В первом выпуске “Голосу країни-10“ свои выступления показали 11 участников, но в следующий этап вокального шоу прошли 8 исполнителей.
Итак, по итогам премьерного выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:
- Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин.
- Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили.
- Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник.
- Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко.
Смотрите анонс второго выпуска “Голосу країни-10“:
Как прошел первый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.
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