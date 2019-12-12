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После скандального интервью Юрий Бардаш попал в базу "Миротворца"

Комментариев: 3
Экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш высказался о войне на Донбассе.
После скандального интервью Юрий Бардаш попал в базу "Миротворца"
После скандального интервью Юрий Бардаш попал в базу "Миротворца"
Скриншот с видео

В начале декабря продюсер и экс-участник группы “Грибы“ Юрий Бардаш дал откровенное интервью российскому блогеру Юрию Дудю на тему войны между Украиной и Россией. А спустя уже несколько дней уроженец Луганска попал в базу “Миротворца“.

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Так, в списке “Миротворца“ Бардаш появился в пятницу, 6 декабря. Причиной попадания в базу представители сайта указали антиукраинскую пропаганду, а именно “манипулирование общественно значимой информацией“.

скриншот

Отметим, что в недавнем интервью Юрий рассказал о гастролях в России, а также заявил, что одной из причин войны на Донбассе является ущемление русскоязычных людей. В тоже время артист признался, что поддерживает президента Владимира Зеленского.

Ранее TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.

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Теги: Юрий Бардаш
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.12.2019, 11:44
Оценка:  0
гость
свинляндия свободная страна, и каждый человек может говорить всё что он думает, здесь абсолютная свобода слова!!!
правда после озвученных мыслий вслух въезд в свинляндию запретят)))
гость  (аноним)  12.12.2019, 11:18
Оценка:  0
гость
мовы / языки - все пот эти манипуляции - это корень проблемы.
Jamz    12.12.2019, 10:59
Оценка:  -1
Jamz
Миротворца нет, идите на*уй!
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