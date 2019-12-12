После скандального интервью Юрий Бардаш попал в базу "Миротворца"
В начале декабря продюсер и экс-участник группы “Грибы“ Юрий Бардаш дал откровенное интервью российскому блогеру Юрию Дудю на тему войны между Украиной и Россией. А спустя уже несколько дней уроженец Луганска попал в базу “Миротворца“.
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Так, в списке “Миротворца“ Бардаш появился в пятницу, 6 декабря. Причиной попадания в базу представители сайта указали антиукраинскую пропаганду, а именно “манипулирование общественно значимой информацией“.
Отметим, что в недавнем интервью Юрий рассказал о гастролях в России, а также заявил, что одной из причин войны на Донбассе является ущемление русскоязычных людей. В тоже время артист признался, что поддерживает президента Владимира Зеленского.
Ранее TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.
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