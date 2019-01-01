Экс-участник "Грибов" Бардаш признался, что думает о войне и погибшем Скрябине

Юрий Бардаш дал откровенное интервью, в котором поделился своим мнением о войне в Украине.

Украинский продюсер, экс-участник группы “Грибы“ Юрий Бардаш впервые за долгое время дал откровенное интервью. Уроженец Луганщины пообщался с российским блогером Юрием Дудей на тему войны между Украиной и Россией.

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Так, артист считает, что многие украинские артисты отказались от выступлений в России из-за страха. А сам Бардаш вместе с коллегами по группе “Грибы“ продолжал гастролировать в РФ несмотря на вооруженный конфликт на востоке Украины.

“Мы катались открыто везде, когда все наши артисты в Украине сидели, прижав хвосты и не выезжали. Не потому, что не хотели. Есть, конечно, люди идейные, и их можно понять... Очень много ненависти к русским, очень много близких людей погибло на вот этой войне“, – рассказал Юрий.

Кроме того, артист высказался о жителях востока Украины. Продюсер, который родом из Алчевска, заявил, что не принадлежит к “ЛНР“. Артист добавил, что у него “болит душа“ за людей родного региона.

“У меня душа болит за Донбасс, за людей, которые там попали в замес. Конечно, у меня душа болит. Не отношусь к “ЛНР“, я отношусь к людям, с которыми я вырос. Меня люди интересуют, которые там. К ним я отношусь прекрасно, это люди, с которыми я вырос. Мне их нравы знакомы и понятны, это мои люди“, - поделился Бардаш.

“Что я наблюдаю в Украине последние пять лет? Максимальный беспредел. Это такая тяжелая тема. Я часто слышу выражение “типичное донбасское быдло“. Что я знаю об этом “быдле“? Это люди, которые всегда работали. Их жизнь – работа, завод. Да они суровые, они лютые, не такие культурные, как в столице. Они не знают таких слов, как LOL и всякой х**ты. Но они работают. И понимаешь, кто-то молится, а для них молитва — это работа. Вот, кто эти люди для меня“, - добавил он.

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Певец убежден, что одной из причин войны на Донбассе является ущемление русскоязычных людей. По словам Юрия, в Украине существует травля русскоговорящих украинцев.

“Сейчас запретили или отменили все российские школы. В Украине 50%, или 45% или 60% русскоязычных людей, которые выросли, родились, впитали русский язык. Это их родной язык. Украина – их страна, но язык их – русский. И ощущается жесткое давление на этих людей“.

“Происходит травля людей. Правда, сейчас, слава богу, начался какой-то аккуратный движ в сторону мира – войска развели. Правда, идет со скрипом“.

“Я говорю про тех, кто притесняет русскоязычное население в Украине. Это просто отвратительно. Но это есть, у нас в стране это происходит“, - заявил Бардаш.

Также Юрий Бардаш назвал имя человека, который не допустил бы войны на Донбассе. По словам продюсера, таким человеком являлся Кузьма Скрябин. Экс-участник “Грибов“ заявил, что Кузьму уважали и на востоке, и на западе Украины.

“Я его не считаю своим учителем. Мне пришлось с ним очень много общаться, но мы где-то года два-три очень сильно дружили... Вообще, это величайший человек. Если бы он был жив, он бы никогда в жизни не допустил этой войны, потому что это единственный человек в Украине, которого уважали на востоке страны и на западе“, - признался музыкант.

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Кроме того, Юрий Бардаш заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского так, как он действительно стремится к миру в Украине.

“Я буду поддерживать своего президента. Это человек, который стремится к миру в Украине. Как еще я могу к нему относится?“, - сказал он.

Полное интервью продюсера и экс-участника “Грибов“ Юрия Бардаша:

Ранее TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.

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