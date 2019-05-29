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TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине

Комментариев: 6
Певица призвала Верховную Раду ввести налог для российских гастролеров.
TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине
TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине
instagram.com/tarabarova

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая выступает под сценическим именем TARABAROVA, заявила, что не против, чтобы российские артисты ездили на гастроли в Украину. О своей позиции звезда написала на официальной странице в Instagram.

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Также Тарабарова назвала два аргументы, почему не стоит запрещать исполнителям с России выступать в нашей стране. По словах Светланы, это только поможет развивать украинский шоубиз. А запреты ни к чему хорошему не приведут.

В то же время украинская артистка заявила, что Верховной Раде нужно ввести налоги налог из проданных билетов российских гастролеров в размере 20%, который будет направлен на развитие украинской армии.

“Гастролі російських артистів в Україні? Весь шоу-біз, кулуарно звісно, обговорює повернення росіян на український ринок (виступ TEMNIKOVA, активність піар агенцій із промо росіян в наших музичних ЗМІ, зрада/перемога, хто винен та що робити?…) Журналісти звертаються за коментами, тож вирішила один раз відповісти всім – я “За“. По-перше - здорова конкуренція тільки допоможе розвитку ринку. По-друге - заборони ні до чого гарного не призводять. АЛЕ, за однієї умови: наша ВР (цього або наступного скликання) мусить законодавчо ввести податок із проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде спрямовано на розвиток Української армії. Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок у обороноздатність країни – тож може прийшов час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте? P.S. Ну і звісно гастролери повинні поважати наші закони та територіальну цілісність України (відсутність виступів у Криму та тимчасово окупованих територіях)“, - написала TARABAROVA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гастролі російських артистів в Україні? Весь шоу-біз, кулуарно звісно, обговорює повернення росіян на український ринок ( виступ TEMNIKOVA, активність піар агенцій із промо росіян в наших музичних ЗМІ, зрада/перемога, хто винен та що робити?… ) Журналісти звертаються за коментами, тож вирішила один раз відповісти всім – я «За». ⠀ По-перше - здорова конкуренція тільки допоможе розвитку ринку. По-друге - заборони ні до чого гарного не призводять. АЛЕ, за однієї умови: наша ВР (цього або наступного скликання) мусить законодавчо ввести податок із проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде спрямовано на розвиток Української армії. ⠀ Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок у обороноздатність країни – тож може прийшов час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте? ⠀ P.S. Ну і звісно гастролери повинні поважати наші закони та територіальну цілісність України (відсутність виступів у Криму та тимчасово окупованих територіях). ⠀ #внасмаєбутипозиція #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музикий

Допис, поширений користувачем @ tarabarova

Напомним, ранее Светлана Тарабарова показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: TARABAROVA, Светлана Тарабарова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (6)
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pусский  (аноним)  29.05.2019, 15:20
Оценка:  0
pусский
А у неё волосня на пиздe и в жопе такая же, как на голове? Если да, то у меня встал, блять! Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  29.05.2019, 15:12
Оценка:  0
гость
ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А!!!
Намедни, в Батуми состоялся детский международный фестиваль!
Дык, кацапское быдло в кокошниках ....ВНИМАНИЕ - пело УКРАИНСКИЕ песни!
Это же бану....ться! Насколько кацапы - циничные, подлые мрази, скоты
гость  (аноним)  29.05.2019, 15:06
Оценка:  +1
гость
Сука, у нас кто-то контролирует работу междугородних и региональных перевозчиков!
Как ни сядешь в маршрутку - сплошной ебу...чий кацапский шансон и ублюдочный лагерный скулеж.
Как-будто мы не в Украине а на кацапской зоне!
Может всех водил уволить накуй и набрать из Туркмении, Сирии или Афганистана?
trgvm1    29.05.2019, 14:59
Оценка:  +1
trgvm1
СЛАВА УКРАИНЕ! МОСКА......................ЛЕЙ РАШИСТОВ НЕ ХЕР.
гость  (аноним)  29.05.2019, 14:59
Оценка:  +1
гость
"это только поможет развивать украинский шоубиз"

ПРОКАЦАПСКАЯ МРАЗЬ!
ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, КАЦАПИЯ!
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ШОУБИЗА ДОСТАТОЧНО ПРИГЛАСИТЬ ПОЛЯКОВ, ЧЕХОВ, ШВЕДОВ, АМЕРИКАНЦЕВ, АНГЛИЧАН, НЕМЦЕВ, АВСТРАЛИЙЦЕВ И Т.Д.
ТУПАЯ ПИ...ЗДА
trgvm1    29.05.2019, 14:58
Оценка:  +1
trgvm1
хер им и тебе
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