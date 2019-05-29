TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая выступает под сценическим именем TARABAROVA, заявила, что не против, чтобы российские артисты ездили на гастроли в Украину. О своей позиции звезда написала на официальной странице в Instagram.

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Также Тарабарова назвала два аргументы, почему не стоит запрещать исполнителям с России выступать в нашей стране. По словах Светланы, это только поможет развивать украинский шоубиз. А запреты ни к чему хорошему не приведут.

В то же время украинская артистка заявила, что Верховной Раде нужно ввести налоги налог из проданных билетов российских гастролеров в размере 20%, который будет направлен на развитие украинской армии.

“Гастролі російських артистів в Україні? Весь шоу-біз, кулуарно звісно, обговорює повернення росіян на український ринок (виступ TEMNIKOVA, активність піар агенцій із промо росіян в наших музичних ЗМІ, зрада/перемога, хто винен та що робити?…) Журналісти звертаються за коментами, тож вирішила один раз відповісти всім – я “За“. По-перше - здорова конкуренція тільки допоможе розвитку ринку. По-друге - заборони ні до чого гарного не призводять. АЛЕ, за однієї умови: наша ВР (цього або наступного скликання) мусить законодавчо ввести податок із проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде спрямовано на розвиток Української армії. Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок у обороноздатність країни – тож може прийшов час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте? P.S. Ну і звісно гастролери повинні поважати наші закони та територіальну цілісність України (відсутність виступів у Криму та тимчасово окупованих територіях)“, - написала TARABAROVA.