TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая выступает под сценическим именем TARABAROVA, заявила, что не против, чтобы российские артисты ездили на гастроли в Украину. О своей позиции звезда написала на официальной странице в Instagram.
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Также Тарабарова назвала два аргументы, почему не стоит запрещать исполнителям с России выступать в нашей стране. По словах Светланы, это только поможет развивать украинский шоубиз. А запреты ни к чему хорошему не приведут.
В то же время украинская артистка заявила, что Верховной Раде нужно ввести налоги налог из проданных билетов российских гастролеров в размере 20%, который будет направлен на развитие украинской армии.
“Гастролі російських артистів в Україні? Весь шоу-біз, кулуарно звісно, обговорює повернення росіян на український ринок (виступ TEMNIKOVA, активність піар агенцій із промо росіян в наших музичних ЗМІ, зрада/перемога, хто винен та що робити?…) Журналісти звертаються за коментами, тож вирішила один раз відповісти всім – я “За“. По-перше - здорова конкуренція тільки допоможе розвитку ринку. По-друге - заборони ні до чого гарного не призводять. АЛЕ, за однієї умови: наша ВР (цього або наступного скликання) мусить законодавчо ввести податок із проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде спрямовано на розвиток Української армії. Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок у обороноздатність країни – тож може прийшов час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте? P.S. Ну і звісно гастролери повинні поважати наші закони та територіальну цілісність України (відсутність виступів у Криму та тимчасово окупованих територіях)“, - написала TARABAROVA.
Гастролі російських артистів в Україні? Весь шоу-біз, кулуарно звісно, обговорює повернення росіян на український ринок ( виступ TEMNIKOVA, активність піар агенцій із промо росіян в наших музичних ЗМІ, зрада/перемога, хто винен та що робити?… ) Журналісти звертаються за коментами, тож вирішила один раз відповісти всім – я «За». ⠀ По-перше - здорова конкуренція тільки допоможе розвитку ринку. По-друге - заборони ні до чого гарного не призводять. АЛЕ, за однієї умови: наша ВР (цього або наступного скликання) мусить законодавчо ввести податок із проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде спрямовано на розвиток Української армії. ⠀ Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок у обороноздатність країни – тож може прийшов час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте? ⠀ P.S. Ну і звісно гастролери повинні поважати наші закони та територіальну цілісність України (відсутність виступів у Криму та тимчасово окупованих територіях). ⠀ #внасмаєбутипозиція #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музикий
Напомним, ранее Светлана Тарабарова показала, как выглядит без макияжа.
Полная версия правил
Намедни, в Батуми состоялся детский международный фестиваль!
Дык, кацапское быдло в кокошниках ....ВНИМАНИЕ - пело УКРАИНСКИЕ песни!
Это же бану....ться! Насколько кацапы - циничные, подлые мрази, скоты
Как ни сядешь в маршрутку - сплошной ебу...чий кацапский шансон и ублюдочный лагерный скулеж.
Как-будто мы не в Украине а на кацапской зоне!
Может всех водил уволить накуй и набрать из Туркмении, Сирии или Афганистана?
ПРОКАЦАПСКАЯ МРАЗЬ!
ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, КАЦАПИЯ!
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ШОУБИЗА ДОСТАТОЧНО ПРИГЛАСИТЬ ПОЛЯКОВ, ЧЕХОВ, ШВЕДОВ, АМЕРИКАНЦЕВ, АНГЛИЧАН, НЕМЦЕВ, АВСТРАЛИЙЦЕВ И Т.Д.
ТУПАЯ ПИ...ЗДА