Уроженка Одессы Регина Тодоренко впервые прокомментировала войну между Украиной и Россией.

"Это очень тяжело": Регина Тодоренко впервые высказалась о войне на востоке Украины instagram.com/reginatodorenko

Известная ведущая и певица Регина Тодоренко впервые призналась, что думает о войне между Россией и Украиной. В интервью российской ведущей Ксении Собчак для проекта “Осторожно, Собчак“ Регина рассказала, как повлияла война на ее жизнь.

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Уроженка Одессы Тодоренко заявила, что не любит разговоры на политические темы. Даже с родственниками звезда пытается не говорить о вооруженном конфликте на Донбассе, “чтобы не разводить скандал“. После этих слов артистка разрыдалась.

“Это очень сложно, сохранять какой-либо нейтралитет. Обидно, что зачастую артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. Вся травля падает на плечи обычных певцов, которые не разбираются в этом всем. Это очень тяжело“, - рассказала Регина сквозь слезы.

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Кроме того, девушка отметила, что из-за войны она не может познакомить мужа, российского исполнителя Влада Топалова, со своим 80-летним дедушкой. Отметим, что Влад попал в базу “Миротворца“, поэтому ему запрещен въезд в Украину.

“Мне правда хочется приехать с мужем и показать ему, где я жила, где выросла. А его не пускают никак. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что сложно 80-летнего дедушку привезти куда-то. Мы даже свадьбу сыграли в другой стране - не в России и не в Украине, чтобы не стать камнем преткновения всей этой политической ситуации“, - поделилась Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Натальей Могилевской.

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