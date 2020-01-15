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Анастасию Заворотнюк перевели в другую клинику - СМИ

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Новые подробности состояния здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Анастасию Заворотнюк перевели в другую клинику - СМИ
Анастасию Заворотнюк перевели в другую клинику - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

Известную российскую актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк, которая длительное время борется с онкологическим заболеванием, перевели в другую клинику. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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В публикации отмечается, что звезда “Моей прекрасной няни“ продолжает проходить реабилитационные процедуры. Правая часть ее тела все еще парализована.

“Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры - правая часть её тела парализована“, - пишет Mash.

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Кроме того, в сообщении говорится о том, что дочь Анастасии Анна отметила день рождения в палате мамы. 14 января именинница вместе с братом Майклом, бабушкой и помощницей мамы провели этот день с Анастасией.

“Из-за состояния актрисы праздник пришлось перенести в палату. К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника“, - говорится в публикации.

Скриншот

Ранее сообщалось, что врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.01.2020, 13:01
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Кацапня еб.а.ная, пошли вы накуй с вашими проблемами!
Передохните там все! Выблядки генетические
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