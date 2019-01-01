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Врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год - СМИ

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Актриса Анастасия Заворотнюк проведет новогодние праздники в больнице.
Врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год - СМИ
Врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк не сможет отпраздновать Новый год дома с родными. Артистке, которая борется с онкологическим заболеванием, запретили покидать больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как пишет СМИ, врачи решили не отпускать звезду “Моей прекрасной няни“ домой из-за тяжелого состояния. Однако родные Заворотнюк смогут навещать ее в реабилитационной клинике в любое время.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк назначили новый курс лечения из-за угрозы тромбоза.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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