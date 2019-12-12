Заворотнюк назначили новый курс лечения из-за угрозы тромбоза - СМИ

Анастасии Заворотнюк прописали лечебные массажи.

В среду, 11 декабря, в росСМИ появилась информация о том, что известная российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, может навсегда остаться парализованной.

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А сегодня, 12 декабря, Telegram-канал Mash сообщил, что артистке назначили новое лечение. Из-за угрозы тромбоза Заворотнюк прописали массажи. По данным СМИ, правая сторона остается парализованной.

“Актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона остаётся парализованной, врачи назначили новый курс лечения. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что у мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша.

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