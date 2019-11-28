У мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша

Фигурист Петр Чернышев будет кататься вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Известный российский и американский фигурист, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернышев нашел новую партнершу.

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48-летний спортсмен примет участие в ледовом шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ вместе с олимпийской чемпионкой, 17-летней Алиной Загитовой. О том, что Чернышев и Загитова будут кататься вместе сообщила автор спектакля Татьяна Навка в интервью изданию “Телепрограмма“.

Отметим, что Алина в столь юном возрасте становилась неоднократной победительницей многих международных соревнований. Однако в ледовых шоу девушка никогда не выступала. Таким образом, спектакль “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ станет для нее дебютом.

Алина Загитова GettyImages

Ранее семья Анастасии Заворотнюк опубликовала архивные снимки из онкоцентра.

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