У мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша
Известный российский и американский фигурист, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернышев нашел новую партнершу.
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48-летний спортсмен примет участие в ледовом шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ вместе с олимпийской чемпионкой, 17-летней Алиной Загитовой. О том, что Чернышев и Загитова будут кататься вместе сообщила автор спектакля Татьяна Навка в интервью изданию “Телепрограмма“.
Отметим, что Алина в столь юном возрасте становилась неоднократной победительницей многих международных соревнований. Однако в ледовых шоу девушка никогда не выступала. Таким образом, спектакль “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ станет для нее дебютом.
Ранее семья Анастасии Заворотнюк опубликовала архивные снимки из онкоцентра.
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