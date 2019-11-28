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У мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша

Комментариев: 1
Фигурист Петр Чернышев будет кататься вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
У мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша
У мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша
instagram.com/a_zavorotnyuk

Известный российский и американский фигурист, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернышев нашел новую партнершу.

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48-летний спортсмен примет участие в ледовом шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ вместе с олимпийской чемпионкой, 17-летней Алиной Загитовой. О том, что Чернышев и Загитова будут кататься вместе сообщила автор спектакля Татьяна Навка в интервью изданию “Телепрограмма“.

Отметим, что Алина в столь юном возрасте становилась неоднократной победительницей многих международных соревнований. Однако в ледовых шоу девушка никогда не выступала. Таким образом, спектакль “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ станет для нее дебютом.

Алина Загитова
Алина Загитова
GettyImages

Ранее семья Анастасии Заворотнюк опубликовала архивные снимки из онкоцентра.

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Теги: Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк, Алина Загитова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Антибес    28.11.2019, 19:31
Оценка:  0
Антибес
Он её уже"обкатал"во все отверстия.И это закономерно.Олег Газманов тоже так делал,пока ему не запретили въезд в нашу охреНэньку."Обкатал"он дивизию баб.В итоге 42743 ребёнка,с отчеством Олегович,или Олеговна.
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