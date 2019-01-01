Заворотнюк может навсегда остаться парализованной - СМИ

Появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.

Известная российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, уже три месяца находится в реабилитационном центре. На днях в Сети появилась информация об ужасных последствиях болезни.

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Так, Telegram-канал Mash сообщил, что сейчас артистка передвигается на инвалидной коляске и навсегда может остаться парализованной. За Анастасией ухаживают ее мама и супруг, фигурист Петр Чернышев.

“Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится“, — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что у мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша.

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