Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Появилась информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Комментариев: 1
Поклонников звезды обнадежил известный продюсер Андрей Разин.
Появилась информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
Появилась информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
ivona.bigmir.net

Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Официального подтверждения эти слухи не получили, а вот новости о состоянии актрисы появились в эту субботу.

Читай также: Телеведущая Али Мейер в прямом эфире узнала, что больна раком

В своем Инстаграм продюсер и друг Анастасии Заворотнюк - Андрей Разин сообщил, что артистке лучше.

Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, - написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя.🙏

Публикация от Андрей Разин “Ласковый Май“ (@razin_andrei_lm)

Ранее Анастасия Заворотнюк опубликовала новый пост в социальной сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Анастасия Заворотнюк, актриса, Моя прекрасная няня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.11.2019, 18:17
Оценка:  0
pусский
Ура, бля! Слава России!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь