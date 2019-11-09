Появилась информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Официального подтверждения эти слухи не получили, а вот новости о состоянии актрисы появились в эту субботу.
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В своем Инстаграм продюсер и друг Анастасии Заворотнюк - Андрей Разин сообщил, что артистке лучше.
Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, - написал он.
Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя.🙏
Ранее Анастасия Заворотнюк опубликовала новый пост в социальной сети.
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