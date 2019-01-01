Родные Заворотнюк отреагировали на новость о параличе актрисы

11 декабря появилась информация, что Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

В среду, 11 декабря, в СМИ появились сообщения о том, что российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк может навсегда остаться парализованной. Однако, спустя несколько часов семья артистки прокомментировала новость.

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Так, в Instagram-аккаунте “Поддержка Анастасии Заворотнюк“ появилась новая публикация. В посте близкие актрисы не стали опровергать или подтверждать информацию о параличе. Но в очередной раз напомнили представителям СМИ, что не собираются давать никаких комментариев, потому что считают неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни.

“Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: “Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе“. А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра! P.S. Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, родные Заворотнюк отметили, что вынуждены отвечать на некоторые выпады прессы, чтобы оградить от домыслов тех, кто действительно желает выздоровления Анастасии.

“Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю“.

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Ранее сообщалось, что у мужа Анастасии Заворотнюк появилась 17-летняя партнерша.

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