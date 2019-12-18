"Оставьте нас в покое": Семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци

Родные Анастасии Заворотнюк показали журналистов, которые преследуют их.

Родственники онкобольной российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк в очередной раз заявили о преследовании работников СМИ. И даже показали снимки надоедливых журналистов.

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Так, на странице “Поддержка Анастасии Заворотнюк“ в Instagram появилась целая подборка фото репортеров с камерами, которые караулят под больницей в надежде получить эксклюзивные кадры Заворотнюк. Кроме того, папарацци предлагали деньги сотрудникам больницы, чтобы получить информацию о состоянии Анастасии.

В описании к подборке кадров родные актрисы публично обратились к журналистам. Они поинтересовались у репортеров, как бы они себя вели, если бы кто-то из их близких тоже попал в беду. Семья Заворотнюк в очередной раз попросила представителей СМИ не переходить границы и вести себя по-человечески.

“Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Заворотнюк назначили новый курс лечения из-за угрозы тромбоза.

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