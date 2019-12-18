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"Оставьте нас в покое": Семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци

Комментариев: 4
Родные Анастасии Заворотнюк показали журналистов, которые преследуют их.
"Оставьте нас в покое": Семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци
"Оставьте нас в покое": Семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци
instagram.com/a_zavorotnyuk

Родственники онкобольной российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк в очередной раз заявили о преследовании работников СМИ. И даже показали снимки надоедливых журналистов.

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Так, на странице “Поддержка Анастасии Заворотнюк“ в Instagram появилась целая подборка фото репортеров с камерами, которые караулят под больницей в надежде получить эксклюзивные кадры Заворотнюк. Кроме того, папарацци предлагали деньги сотрудникам больницы, чтобы получить информацию о состоянии Анастасии.

В описании к подборке кадров родные актрисы публично обратились к журналистам. Они поинтересовались у репортеров, как бы они себя вели, если бы кто-то из их близких тоже попал в беду. Семья Заворотнюк в очередной раз попросила представителей СМИ не переходить границы и вести себя по-человечески. 

“Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Заворотнюк назначили новый курс лечения из-за угрозы тромбоза.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:18
Оценка:  -4
гость
В последнее время, как-то увеличилось количество новостного кацапского говна!
Как ни в чем не бывало, вперемешку с украинскими новостями.
Журналюги, вы не окуели часом?
Мы, бандеро-фашисты, срать хотели на кацапстан и на проблемы этих выблядков!
Сдохните, мрази
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:13
Оценка:  -4
гость
Кацапы, засуньте ваши говно-новости, в том числе заворотнюковские, себе в жопы! Быдло еб.а.ное!
Схiдный_бiдняк    18.12.2019, 13:20
Оценка:  -1
Схiдный_бiдняк
Так а что еще печатать, про очеретяной майдаун в Куеви? Так это уже всем так приелось, что никого не будоражит
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:09
Оценка:  -2
гость
Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Путын, ввиди вайскаааааа!
Нашидедываевале!
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