Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета - СМИ
Мужу известной актрисы Анастасии Завотротнюк, которая больна раком, заблокировали счета в одном из российских банков. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
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48-летнему фигуристу и хореографу Петру Чернышеву закрыли доступ к финансовым операциям в одном из российских банков.
Уточняется, что Чернышев и его компании оформлены в Петербурге. Предположительно, заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями. При этом фигурист не занимается решением проблемы, поскольку все свое время тратит на помощь жене в борьбе с болезнью.
Напомним, что ранее семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци.
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