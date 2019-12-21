Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета - СМИ

Фигурист опал в непростую ситуацию.

Мужу известной актрисы Анастасии Завотротнюк, которая больна раком, заблокировали счета в одном из российских банков. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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48-летнему фигуристу и хореографу Петру Чернышеву закрыли доступ к финансовым операциям в одном из российских банков.

Уточняется, что Чернышев и его компании оформлены в Петербурге. Предположительно, заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями. При этом фигурист не занимается решением проблемы, поскольку все свое время тратит на помощь жене в борьбе с болезнью.

Напомним, что ранее семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци.

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