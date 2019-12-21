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Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета - СМИ

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Фигурист опал в непростую ситуацию.
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
ivona.bigmir)net

Мужу известной актрисы Анастасии Завотротнюк, которая больна раком, заблокировали счета в одном из российских банков. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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48-летнему фигуристу и хореографу Петру Чернышеву закрыли доступ к финансовым операциям в одном из российских банков.

Уточняется, что Чернышев и его компании оформлены в Петербурге. Предположительно, заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями. При этом фигурист не занимается решением проблемы, поскольку все свое время тратит на помощь жене в борьбе с болезнью.

Напомним, что ранее семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци.

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Теги: Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.12.2019, 15:18
Оценка:  0
гость
А нахера нам, бандеро-фашистам, проблемы из кацапстана?
Нахера нам эта инфо-блевотина?
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН
гость  (аноним)  21.12.2019, 15:16
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
Министерство обороны Украины объявило о намерении закупить американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache"!
Будем кацапов еб.а.шить
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