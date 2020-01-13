Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационной клиники - СМИ

Последние новости о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, которая длительное время бореться с онкологическим заболеванием, покинула реабилитационную клинику. Об этом пишет российское онлайн-издание Starhit.ru.

Читай также: Муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике с годовалой дочерью

СМИ назвало несколько причин, по которых звезду “Моей прекрасной няне“ выписали из больницы. Так, по первой версии врачи выписали артистку, потому что продолжать лечение больше нет смысла. Болезнь Заворотнюк достигла терминальной стадии.

По второй версии семья забрала Анастасию домой, потому что ее состояние здоровья намного улучшилось. Третья версия: родственники актрисы не могут оплатить ее лечение. По сообщениям росСМИ, суточное пребывание в палате люкс стоит более $1500.

Родные Анастасии Заворотнюк, а также директор артистки Марина Потапова пока что не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.