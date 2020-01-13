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Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационной клиники - СМИ

Комментариев: 2
Последние новости о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационной клиники - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационной клиники - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, которая длительное время бореться с онкологическим заболеванием, покинула реабилитационную клинику. Об этом пишет российское онлайн-издание Starhit.ru.

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СМИ назвало несколько причин, по которых звезду “Моей прекрасной няне“ выписали из больницы. Так, по первой версии врачи выписали артистку, потому что продолжать лечение больше нет смысла. Болезнь Заворотнюк достигла терминальной стадии.

По второй версии семья забрала Анастасию домой, потому что ее состояние здоровья намного улучшилось. Третья версия: родственники актрисы не могут оплатить ее лечение. По сообщениям росСМИ, суточное пребывание в палате люкс стоит более $1500.

Родные Анастасии Заворотнюк, а также директор артистки Марина Потапова пока что не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год.

 

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: starhit.ru

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  13.01.2020, 15:32
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pусский
Ура, бля!
гость  (аноним)  13.01.2020, 15:13
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Э-э-э!
А кто это?
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