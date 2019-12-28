Муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике с годовалой дочерью

Во время ледового шоу Петр Чернышев впервые публично показал дочь Милу.

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, американский и российский фигурист Петр Чернышев впервые появился на публике с маленькой дочерью Милой. Малышка родилась в октябре 2018 года.

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Так, в пятницу, 27 декабря, во время ледового шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ в московском “Дворце спорта“, фигуристка Татьяна Навка объявила, что в зале находится дочь Заворотнюк и Чернышева.

После этого Петр взял девочку на руки и вышел с ней на лед. Под аплодисменты публики Чернышев трогательно поцеловал ручки Милы. Видео милого момента попало в Сеть.

Ранее сообщалось, что врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год.

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