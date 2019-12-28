Муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике с годовалой дочерью
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, американский и российский фигурист Петр Чернышев впервые появился на публике с маленькой дочерью Милой. Малышка родилась в октябре 2018 года.
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Так, в пятницу, 27 декабря, во время ледового шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ в московском “Дворце спорта“, фигуристка Татьяна Навка объявила, что в зале находится дочь Заворотнюк и Чернышева.
После этого Петр взял девочку на руки и вышел с ней на лед. Под аплодисменты публики Чернышев трогательно поцеловал ручки Милы. Видео милого момента попало в Сеть.
Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на премьере шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»❤ Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев, появился на льду с их годовалой дочерью на премьере ледового шоу в Москве. Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент. #петрчернышев #заворотнюк #видео #смешноевидео #видеоклипы #мемы #музыка #кино #шоубизнес #шоубиз #новости #новостизвезд #интересно #лайки #популярно #популярное #интересно
Ранее сообщалось, что врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год.
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