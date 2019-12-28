Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике с годовалой дочерью

Комментариев: 0
Во время ледового шоу Петр Чернышев впервые публично показал дочь Милу.
Муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике с годовалой дочерью
Муж Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике с годовалой дочерью
instagram.com/a_zavorotnyuk

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, американский и российский фигурист Петр Чернышев впервые появился на публике с маленькой дочерью Милой. Малышка родилась в октябре 2018 года.

Читай также: “Оставьте нас в покое“: Семья Заворотнюк публично обратилась к папарацци

Так, в пятницу, 27 декабря, во время ледового шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств“ в московском “Дворце спорта“, фигуристка Татьяна Навка объявила, что в зале находится дочь Заворотнюк и Чернышева.

После этого Петр взял девочку на руки и вышел с ней на лед. Под аплодисменты публики Чернышев трогательно поцеловал ручки Милы. Видео милого момента попало в Сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на премьере шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»❤ Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев, появился на льду с их годовалой дочерью на премьере ледового шоу в Москве. Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент. #петрчернышев #заворотнюк #видео #смешноевидео #видеоклипы #мемы #музыка #кино #шоубизнес #шоубиз  #новости #новостизвезд #интересно #лайки #популярно #популярное #интересно

Допис, поширений Видео звезд, мемы! (@zvezdnoe_video)

Ранее сообщалось, что врачи Анастасии Заворотнюк запретили ей ехать домой на Новый год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь