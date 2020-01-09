"Оскар 2020": Церемония награждения снова пройдет без ведущего

Второй год подряд кинопремия "Оскар" состоится без ведущего.

Ровно через месяц, 9 февраля, в Лос-Анджелесе в театре “Долби“ состоится 92-я церемония вручения престижной кинопремии “Оскар 2020“. И сегодня, 9 января, стали известны новые детали предстоящего мероприятия.

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Как выяснилось, организаторы премии решили второй год подряд провести церемонию награждения без ведущего. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Американской киноакадемии. Так, в публикации отметили галочками, что на “Оскаре 2020“ зрители увидят звезд, шоу и сюрпризы, однако на сцене мероприятия не будет ведущего.

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Отметим, что впервые церемония премии “Оскар“ прошла без ведущего в 1989 году. В прошлом году актер Кевин Харт отказался вести мероприятие из-за скандала с ЛГБТ-активистами, которые опубликовали подборку его гомофобных твиттов 2009-2011 годов и обвинили в неуважении к геям.

Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.

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