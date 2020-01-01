"Оскар 2020": Нигерийский фильм сняли с номинации из-за английского языка

Фильм "Львиное сердце" дисквалифицировали на "Оскаре 2020" из-за большого количества англоязычных диалогов.

Первый скандал на "Оскаре 2020": Нигерийский фильм сняли с номинации из-за английского языка Depositphotos.com

9 февраля 2020 года состоится 92-я церемония награждения премии “Оскар“. А на днях стало известно, о первом скандале вокруг одной из номинаций. Об этом сообщает BBC.

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Так, Американская киноакадемия сняла с категории “Лучший международный художественный фильм“ нигерийскую картину “Львиное сердце“ Женевьевы Нннаджи. Причиной дисквалификации стало наличие большой части диалогов на английском языке. Отмечается, что в ленте актеры говорят в основном на английском языке, и только 11 минут в фильме звучит язык игбо.

По правилам премии “Оскар“ в номинации “Лучший международный художественный фильм“ должны быть представлены только те фильмы, которые содержат большую часть “неанглоязычных диалогов“.

Создатели картины “Львиное сердце“ возмущены таким решением киноакадемии так, как английский язык является официальным языком Нигерии. Отметим, что фильм мог бы стать первой лентой из Нигерии, которая попала в лонг-лист премии “Оскар“.

Смотрите трейлер фильма “Львиное сердце“ Женевьевы Нннаджи:

Напомним, ранее создатель сериала “Твин Пикс“ Дэвид Линч получил почетный “Оскар“.

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