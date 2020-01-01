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Названы международные фильмы, которые поборются за "Оскар 2020"

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Узнайте, какие фильмы попали шорт-лист "Оскара 2020" в номинации "Международный фильм".
Названы международные фильмы, которые поборются за "Оскар 2020"
Названы международные фильмы, которые поборются за "Оскар 2020"
Getty Images

В понедельник, 16 декабря, организаторы 92-й престижной кинопремии “Оскар 2020“ объявили шорт-лист номинации “Международный полнометражный фильм“. Список был опубликован на официальном сайте премии.

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Так, количество претендентов на “Оскар 2020“ в этой номинации сократилось до 10 картин. Однако, среди номинантов нет украинского фильма Наримана Алиева “Домой“. Напомним, что ранее лента попала в лонг-лист премии.

“Оскар 2020“: Шорт-лист в номинации “Международный полнометражный фильм“

  • “Раскрашенная птица“ (Чехия)
  • “Правда и справедливость“ (Эстония)
  • “Отверженные“ (Франция)
  • “Оставшиеся“ (Венгрия)
  • “Страна меда“ (Северная Македония)
  • “Тело Христово“ (Польша)
  • “Дылда“ (Россия)
  • “Атлантика“ (Сенегал)
  • “Паразиты“ (Южная Корея)
  • “Боль и слава“ (Испания)

Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.

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Теги: Оскар 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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