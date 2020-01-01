Узнайте, какие фильмы попали шорт-лист "Оскара 2020" в номинации "Международный фильм".

Названы международные фильмы, которые поборются за "Оскар 2020" Getty Images

В понедельник, 16 декабря, организаторы 92-й престижной кинопремии “Оскар 2020“ объявили шорт-лист номинации “Международный полнометражный фильм“. Список был опубликован на официальном сайте премии.

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Так, количество претендентов на “Оскар 2020“ в этой номинации сократилось до 10 картин. Однако, среди номинантов нет украинского фильма Наримана Алиева “Домой“. Напомним, что ранее лента попала в лонг-лист премии.

“Оскар 2020“: Шорт-лист в номинации “Международный полнометражный фильм“

“Раскрашенная птица“ (Чехия)

“Правда и справедливость“ (Эстония)

“Отверженные“ (Франция)

“Оставшиеся“ (Венгрия)

“Страна меда“ (Северная Македония)

“Тело Христово“ (Польша)

“Дылда“ (Россия)

“Атлантика“ (Сенегал)

“Паразиты“ (Южная Корея)

“Боль и слава“ (Испания)

Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.

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