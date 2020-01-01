Названы международные фильмы, которые поборются за "Оскар 2020"
В понедельник, 16 декабря, организаторы 92-й престижной кинопремии “Оскар 2020“ объявили шорт-лист номинации “Международный полнометражный фильм“. Список был опубликован на официальном сайте премии.
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Так, количество претендентов на “Оскар 2020“ в этой номинации сократилось до 10 картин. Однако, среди номинантов нет украинского фильма Наримана Алиева “Домой“. Напомним, что ранее лента попала в лонг-лист премии.
“Оскар 2020“: Шорт-лист в номинации “Международный полнометражный фильм“
- “Раскрашенная птица“ (Чехия)
- “Правда и справедливость“ (Эстония)
- “Отверженные“ (Франция)
- “Оставшиеся“ (Венгрия)
- “Страна меда“ (Северная Македония)
- “Тело Христово“ (Польша)
- “Дылда“ (Россия)
- “Атлантика“ (Сенегал)
- “Паразиты“ (Южная Корея)
- “Боль и слава“ (Испания)
Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.
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