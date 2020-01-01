BAFTA 2020: Объявлены номинанты кинопремии
2 февраля в Лондоне в концертном зале Альберт-холл состоится 73-я церемония вручения престижной кинопремии BAFTA 2020. А во вторник, 7 января, Британская академия кино и телевизионных искусств объявила всех претендентов на награду.
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Так, в этом году по количеству номинаций лидируют фильмы “Джокер (11 номинаций), “Ирландец“ и “Однажды в Голливуде“ (по 10 номинаций). Победители будут объявлены в 25 категориях. Отметим, что в 2020 году впервые вручат награду в номинации “Лучший кастинг“.
BAFTA 2020: Полный список номинантов
Лучший фильм
- “1917“
- “Джокер“
- “Ирландец“
- “Однажды… в Голливуде“
- “Паразиты“
Лучший британский фильм
- “1917“
- “Два Папы“
- “Для Самы“
- “Извините, мы вас не застали“
- “Наживка“
- “Рокетмэн“
Лучший режиссер
- Пон Джун-хо - “Паразиты“
- Сэм Мендес - “1917“
- Мартин Скорсезе - “Ирландец“
- Квентин Тарантино - “Однажды… в Голливуде“
- Тодд Филлипс - “Джокер“
Лучшая актриса
- Джесси Бакли - “Дикая Роза“
- Рене Зеллвегер - “Джуди“
- Скарлетт Йоханссон - “Брачная история“
- Сирша Ронан - “Маленькие женщины“
- Шарлиз Терон - “Секс-бомба“
Лучший актер
- Леонардо ДиКаприо - “Однажды в… Голливуде“
- Адам Драйвер - “Брачная история“
- Джонатан Прайс - “Два Папы“
- Хоакин Феникс - “Джокер“
- Тэрон Эджертон - “Рокетмэн“
Лучшая актриса второго плана
- Лора Дерн - “Брачная история“
- Скарлетт Йоханссон - “Кролик Джоджо“
- Флоренс Пью - “Маленькие женщины“
- Марго Робби - “Однажды… в Голливуде“
- Марго Робби - “Секс-бомба“
Лучший актер второго плана
- Аль Пачино - “Ирландец“
- Джо Пеши - “Ирландец“
- Брэд Питт - “Однажды… в Голливуде“
- Том Хэнкс - “Прекрасный день по соседству“
- Энтони Хопкинс - “Два Папы“
Лучший оригинальный сценарий
- “Брачная история“
- “Ножи наголо“
- “Образование“
- “Однажды… в Голливуде“
- “Паразиты“
Лучший адаптированный сценарий
- “Два Папы“
- “Джокер“
- “Ирландец“
- “Кролик Джоджо“
- “Маленькие женщины“
Лучший неанглоязычный фильм
- “Боль и слава“
- “Для Самы“
- “Паразиты“
- “Портрет девушки в огне“
- “Прощание“
Лучший анимационный фильм
- “Барашек Шон: Фермагеддон“
- “История игрушек 4“
- “Клаус“
- “Холодное сердце 2“
Лучший кастинг (в этом году будет вручаться впервые)
- “Брачная история“
- “Два Папы“
- “Джокер“
- “История Дэвида Копперфилда“
- “Однажды… в Голливуде“
Лучшая музыка к фильму
- “1917“ - Томас Ньюман
- “Кролик Джоджо“ - Майкл Джаккино
- “Джокер“ - Хильдур Гуднадоуттир
- “Маленькие женщины“ - Александр Деспла
- “Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Джон Уильямс
Лучшая операторская работа
- “1917“ - Роджер Дикинс
- “Ирландец“ - Родриго Прието
- “Джокер“ - Лоуренс Шер
- “Ford против Ferrari“ - Фидон Папамайкл
- “Маяк“ - Джарин Блашке
Лучшие визуальные эффекты
- “1917“ - Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи
- “Мстители: Финал“ - Дэн Делийю, Дэн Судик
- “Ирландец“ - Леандро Эстебекорена, Стефан Грабли, Пабло Хелман
- “Король Лев“ - Эндрю Р. Джонс, Роберт Легато, Эллиот Ньюман, Адам Валдез
- “Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Роджер Гайетт, Пол Кавана, Нил Скэнлан, Доминик Туохи
Лучший грим и причёски
- “1917“ - Наоми Донне
- “Скандал“ - Вивиан Бейкер, Казу Хиро, Энн Морган
- “Джокер“ - Кэй Джорджиу, Ники Ледерманн
- “Джуди“ - Джереми Вудхед
- “Рокетмен“ - Элизабет Янни-Джорджиу
Лучшая работа художника-постановщика
- “1917“ - Деннис Гасснер, Ли Сандалес
- “Ирландец“ - Боб Шоу, Реджина Грейвс
- “Кролик Джоджо“ - Ра Винсент, Нора Сопкова
- “Джокер“ - Марк Фридберг, Крис Моран
- “Однажды в… Голливуде“ - Барбара Линг, Нэнси Хэй
Лучший дизайн костюмов
- “Ирландец“ - Кристофер Петерсон, Сэнди Пауэлл
- “Кролик Джоджо“ - Майес К. Рубео
- “Джуди“ - Яни Темиме
- “Маленькие женщины“ - Жаклин Дюрран
- “Однажды в… Голливуде“ - Арианна Филлипс
Лучший монтаж
- “Ирландец“ - Тельма Шунмейкер
- “Кролик Джоджо“ - Том Иглз
- “Джокер“ - Джефф Грот
- “Ford против Ferrari“ - Эндрю Баклэнд, Майкл Маккаскер
- “Однажды в… Голливуде“ - Фред Раскин
Лучший звук
- “1917“ - Скотт Миллан, Оливер Тарни, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон
- “Джокер“ - Тод Мейтленд, Алан Роберт Мюррей, Том Озанич, Дин Зупанчич
- “Ford против Ferrari“ - Дэвид Джаммарко, Пол Месси, Стивен Морроу, Дональд Сильвестер
- “Рокетмен“ - Мэттью Коллиндж, Джон Хейс, Майк Прествуд Смит, Дэнни Шихан
- “Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Дэвид Акорд, Энди Нельсон, Кристофер Скарабосио, Стюарт Уилсон, Мэттью Вуд
Лучший документальный фильм
- Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт)
- Аполлон-11 / Apollo 11 (Тодд Дуглас Миллер)
- Диего Марадона / Diego Maradona (Азиф Кападиа)
- Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс)
- Большой хак / The Great Hack (Карим Амер, Джехан Нужейм)
Лучший короткометражный фильм
- Azaar (Мириам Раджа, Натанаэль Бэринг)
- Goldfish (Гектор Докрилл, Харри Камаланатан, Бенедикт Тернбулл, Лаура Докрилл)
- Kamali (Саша Рейнбоу, Розалинд Кроад)
- Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Кэрол Дайсингер, Елена Андреичева)
- The Trap (Лина Хиди, Энтони Фицджералд)
Лучший анимационный короткометражный фильм
- Grandad was a romantic. (Марьям Мохаджер)
- In Her Boots (Катрин Штайнбахер)
- The Magic Boat (Нааман Азари, Лилия Лорел)
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
- Марк Дженкин (сценарист, режиссёр), Кейт Байерс, Линн Уэйт (продюсеры) - “Наживка“
- Ваад Аль-Катиб (режиссёр, продюсер), Эдвард Уоттс (режиссёр) - “Для Самы“ (док.)
- Алекс Холмс (режиссёр) - “Мэйден“ (док.)
- Гарри Вутлифф (сценарист, режиссёр) - “Только ты“
- Альваро Дельгадо Апарисио (сценарист, режиссёр), Эктор Гальвез (второй сценарист) - “Ретабло“
Восходящая звезда
- Аквафина
- Кейтлин Девер
- Келвин Харрисон мл.
- Джек Лауден
- Майкл Уорд
Ранее стали известны победители кинопремии “Золотой глобус 2020“.
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