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BAFTA 2020: Объявлены номинанты кинопремии

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Узнай, кто поборется за престижную кинопремию BAFTA в 2020 году.
BAFTA 2020: Объявлены номинанты кинопремии
BAFTA 2020: Объявлены номинанты кинопремии
facebook.com/bafta

2 февраля в Лондоне в концертном зале Альберт-холл состоится 73-я церемония вручения престижной кинопремии BAFTA 2020. А во вторник, 7 января, Британская академия кино и телевизионных искусств объявила всех претендентов на награду.

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Так, в этом году по количеству номинаций лидируют фильмы “Джокер (11 номинаций), “Ирландец“ и “Однажды в Голливуде“ (по 10 номинаций). Победители будут объявлены в 25 категориях. Отметим, что в 2020 году впервые вручат награду в номинации “Лучший кастинг“.

BAFTA 2020: Полный список номинантов

Лучший фильм

  • “1917“
  • “Джокер“
  • “Ирландец“
  • “Однажды… в Голливуде“
  • “Паразиты“

Лучший британский фильм

  • “1917“
  • “Два Папы“
  • “Для Самы“
  • “Извините, мы вас не застали“
  • “Наживка“
  • “Рокетмэн“

Лучший режиссер

  • Пон Джун-хо - “Паразиты“
  • Сэм Мендес - “1917“
  • Мартин Скорсезе - “Ирландец“
  • Квентин Тарантино - “Однажды… в Голливуде“
  • Тодд Филлипс - “Джокер“

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли - “Дикая Роза“
  • Рене Зеллвегер - “Джуди“
  • Скарлетт Йоханссон - “Брачная история“
  • Сирша Ронан - “Маленькие женщины“
  • Шарлиз Терон - “Секс-бомба“

Лучший актер

  • Леонардо ДиКаприо - “Однажды в… Голливуде“
  • Адам Драйвер - “Брачная история“
  • Джонатан Прайс - “Два Папы“
  • Хоакин Феникс - “Джокер“
  • Тэрон Эджертон - “Рокетмэн“

Лучшая актриса второго плана

  • Лора Дерн - “Брачная история“
  • Скарлетт Йоханссон - “Кролик Джоджо“
  • Флоренс Пью - “Маленькие женщины“
  • Марго Робби - “Однажды… в Голливуде“
  • Марго Робби - “Секс-бомба“

Лучший актер второго плана

  • Аль Пачино - “Ирландец“
  • Джо Пеши - “Ирландец“
  • Брэд Питт - “Однажды… в Голливуде“
  • Том Хэнкс - “Прекрасный день по соседству“
  • Энтони Хопкинс - “Два Папы“

Лучший оригинальный сценарий

  • “Брачная история“
  • “Ножи наголо“
  • “Образование“
  • “Однажды… в Голливуде“
  • “Паразиты“

Лучший адаптированный сценарий

  • “Два Папы“
  • “Джокер“
  • “Ирландец“
  • “Кролик Джоджо“
  • “Маленькие женщины“

Лучший неанглоязычный фильм

  • “Боль и слава“
  • “Для Самы“ 
  • “Паразиты“
  • “Портрет девушки в огне“
  • “Прощание“ 

Лучший анимационный фильм

  • “Барашек Шон: Фермагеддон“
  • “История игрушек 4“
  • “Клаус“
  • “Холодное сердце 2“

Лучший кастинг (в этом году будет вручаться впервые)

  • “Брачная история“
  • “Два Папы“
  • “Джокер“
  • “История Дэвида Копперфилда“
  • “Однажды… в Голливуде“

Лучшая музыка к фильму

  • “1917“ - Томас Ньюман
  •  “Кролик Джоджо“ - Майкл Джаккино
  •  “Джокер“ - Хильдур Гуднадоуттир
  •  “Маленькие женщины“ - Александр Деспла
  •  “Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Джон Уильямс

Лучшая операторская работа

  •  “1917“ - Роджер Дикинс
  •  “Ирландец“ - Родриго Прието
  •  “Джокер“ - Лоуренс Шер
  •  “Ford против Ferrari“ - Фидон Папамайкл
  •  “Маяк“ - Джарин Блашке

Лучшие визуальные эффекты

  •  “1917“ - Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи
  •  “Мстители: Финал“ - Дэн Делийю, Дэн Судик
  •  “Ирландец“ - Леандро Эстебекорена, Стефан Грабли, Пабло Хелман
  •  “Король Лев“ - Эндрю Р. Джонс, Роберт Легато, Эллиот Ньюман, Адам Валдез
  • “Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Роджер Гайетт, Пол Кавана, Нил Скэнлан, Доминик Туохи

Лучший грим и причёски

  •  “1917“ - Наоми Донне
  •  “Скандал“ - Вивиан Бейкер, Казу Хиро, Энн Морган
  •  “Джокер“ - Кэй Джорджиу, Ники Ледерманн
  •  “Джуди“ - Джереми Вудхед
  •  “Рокетмен“ - Элизабет Янни-Джорджиу

Лучшая работа художника-постановщика

  •  “1917“ - Деннис Гасснер, Ли Сандалес
  •  “Ирландец“ - Боб Шоу, Реджина Грейвс
  •  “Кролик Джоджо“ - Ра Винсент, Нора Сопкова
  •  “Джокер“ - Марк Фридберг, Крис Моран
  •  “Однажды в… Голливуде“ - Барбара Линг, Нэнси Хэй

Лучший дизайн костюмов

  •  “Ирландец“ - Кристофер Петерсон, Сэнди Пауэлл
  •  “Кролик Джоджо“ - Майес К. Рубео
  •  “Джуди“ - Яни Темиме
  •  “Маленькие женщины“ - Жаклин Дюрран
  •  “Однажды в… Голливуде“ - Арианна Филлипс

Лучший монтаж

  •  “Ирландец“ - Тельма Шунмейкер
  •  “Кролик Джоджо“ - Том Иглз
  •  “Джокер“ - Джефф Грот
  •  “Ford против Ferrari“ - Эндрю Баклэнд, Майкл Маккаскер
  •  “Однажды в… Голливуде“ - Фред Раскин

Лучший звук

  •  “1917“ - Скотт Миллан, Оливер Тарни, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон
  •  “Джокер“ - Тод Мейтленд, Алан Роберт Мюррей, Том Озанич, Дин Зупанчич
  •  “Ford против Ferrari“ - Дэвид Джаммарко, Пол Месси, Стивен Морроу, Дональд Сильвестер
  • “Рокетмен“ - Мэттью Коллиндж, Джон Хейс, Майк Прествуд Смит, Дэнни Шихан
  •  “Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Дэвид Акорд, Энди Нельсон, Кристофер Скарабосио, Стюарт Уилсон, Мэттью Вуд

Лучший документальный фильм

  •  Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт)
  •  Аполлон-11 / Apollo 11 (Тодд Дуглас Миллер)
  •  Диего Марадона / Diego Maradona (Азиф Кападиа)
  •  Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс)
  •  Большой хак / The Great Hack (Карим Амер, Джехан Нужейм)

Лучший короткометражный фильм

  •  Azaar (Мириам Раджа, Натанаэль Бэринг)
  •  Goldfish (Гектор Докрилл, Харри Камаланатан, Бенедикт Тернбулл, Лаура Докрилл)
  •  Kamali (Саша Рейнбоу, Розалинд Кроад)
  •  Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Кэрол Дайсингер, Елена Андреичева)
  •  The Trap (Лина Хиди, Энтони Фицджералд)

Лучший анимационный короткометражный фильм

  •  Grandad was a romantic. (Марьям Мохаджер)
  •  In Her Boots (Катрин Штайнбахер)
  •  The Magic Boat (Нааман Азари, Лилия Лорел)

Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера

  •  Марк Дженкин (сценарист, режиссёр), Кейт Байерс, Линн Уэйт (продюсеры) - “Наживка“
  •  Ваад Аль-Катиб (режиссёр, продюсер), Эдвард Уоттс (режиссёр) - “Для Самы“ (док.)
  •  Алекс Холмс (режиссёр) - “Мэйден“ (док.) 
  •  Гарри Вутлифф (сценарист, режиссёр) - “Только ты“
  •  Альваро Дельгадо Апарисио (сценарист, режиссёр), Эктор Гальвез (второй сценарист) - “Ретабло“

Восходящая звезда

  •  Аквафина
  •  Кейтлин Девер
  •  Келвин Харрисон мл.
  •  Джек Лауден
  •  Майкл Уорд

Ранее стали известны победители кинопремии “Золотой глобус 2020“.

 

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Теги: BAFTA 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net
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