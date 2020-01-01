Американская киноакадемия объявила даты проведения "Оскара" на три года
Стало известно, когда состоятся церемонии награждения кинопремии "Оскар" в 2020, 2021 и 2022 годах.
Американская академия киноискусств объявила даты проведения церемоний награждения премий Оскар на следующие три года. Об этом пишет Variety.
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Известно, что все три церемонии пройдут в феврале. В 2020 году вручение Оскара состоится 9 февраля. Список номинантов на премию будет объявлен 13 января.
93-я церемония награждения кинопремии пройдет 28 февраля 2021 года. А в 2022 году Оскар пройдет 27 февраля.
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