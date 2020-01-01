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Американская киноакадемия объявила даты проведения "Оскара" на три года

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Стало известно, когда состоятся церемонии награждения кинопремии "Оскар" в 2020, 2021 и 2022 годах.
Американская киноакадемия объявила даты проведения "Оскара" на три года
Американская киноакадемия объявила даты проведения "Оскара" на три года
Getty images

Американская академия киноискусств объявила даты проведения церемоний награждения премий Оскар на следующие три года. Об этом пишет Variety.

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Известно, что все три церемонии пройдут в феврале. В 2020 году вручение Оскара состоится 9 февраля. Список номинантов на премию будет объявлен 13 января.

 93-я церемония награждения кинопремии пройдет 28 февраля 2021 года. А в 2022 году Оскар пройдет 27 февраля.

Ранее мы писали о лучших нарядах на красной дорожке церемонии “Оскар 2019“.

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Теги: Оскар 2020, Оскар 2021, Оскар 2022
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Источник: Ivona.bigmir.net
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