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Маша Ефросинина призналась, что думает о третьем ребенке

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Ведущая Маша Ефросинина сделала откровенное заявление о пополнении в семье.
Маша Ефросинина призналась, что думает о третьем ребенка
Маша Ефросинина призналась, что думает о третьем ребенка
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая, актриса, блогер и дизайнер Маша Ефросинина рассказала, планирует ли в третий раз стать мамой. Откровенное признание артистка сделала во время интервью для программы “Ранок з Україною“.

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40-летняя артистка заявила, что не считает возраст помехой для пополнения в семье. Маша призналась, что очень хочет еще одного ребенка, однако пока не может на это решится. 

“Да, я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу. Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи“, - поделилась Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала Сеть семейной фотосессией.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivоna bigmir)net

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