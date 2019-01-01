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В купальнике и без макияжа: Ефросинина показала фото с отпуска

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Ведущая Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в купальнике.
В купальнике и без макияжа: Ефросинина показала фото с отпуска
В купальнике и без макияжа: Ефросинина показала фото с отпуска
instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, актриса, блогер и с недавних пор дизайнер Маша Ефросинина поделилась с подписчиками новой фотографией с отпуска. Звезда разместила в Сети пляжный снимок.

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Так, на странице Маши в Instagram появилось фото, на котором артистка демонстрирует стройную фигуру после новогодних праздников. На свежем кадре ведущая запечатлена без макияжа в красном купальнике с рюшами и соломенной шляпе. На руках у нее золотые браслеты, а на шее несколько подвесок.

“Лучший макияж в отпуске - золотой“, - подписала на английском языке Ефросинина.

Скриншот

Ранее Маша Ефросинина показала фото 20-летней давности с Юрием Горбуновым.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivоna bigmir)net

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