В купальнике и без макияжа: Ефросинина показала фото с отпуска
Украинская ведущая, актриса, блогер и с недавних пор дизайнер Маша Ефросинина поделилась с подписчиками новой фотографией с отпуска. Звезда разместила в Сети пляжный снимок.
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Так, на странице Маши в Instagram появилось фото, на котором артистка демонстрирует стройную фигуру после новогодних праздников. На свежем кадре ведущая запечатлена без макияжа в красном купальнике с рюшами и соломенной шляпе. На руках у нее золотые браслеты, а на шее несколько подвесок.
“Лучший макияж в отпуске - золотой“, - подписала на английском языке Ефросинина.
Ранее Маша Ефросинина показала фото 20-летней давности с Юрием Горбуновым.
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