День рождения Елены Кравец: Яркие фото звезды "95-го квартала"

1 января Елена Кравец отмечает день рождения.

Сегодня, 1 января, актриса “Студии Квартал 95“ Елена Кравец празднует 43-й день рождения. Именинница начала играть в КВН в студенческие годов. Сначала она выступала за команду Института делового администрирования. В 1997 году ее пригласили в команду “Запорожье - Кривой Рог - Транзит“, а спустя год - в “95-й квартал“.

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В 2000 году Елена переехала в Киев и стала актрисой и административным директором “Студии 95 квартал“. А еще через 5 лет в эфир впервые вышла юмористическая программа “Вечерний квартал“. В 2018 году Кравец возглавила “Женский квартал“. А через год приняла участие в проекте “Танцы со звездами“, где заняла 5 место.

Сейчас артистка снимается в кино, различных юмористических передачах, озвучивает мультфильмы и вместе с мужем Сергеем воспитывает троих детей – 16-летнюю Марию и 3-летних двойняшек Ивана и Екатерину.

В честь дня рождения Елены Кравец Ivona подготовила подборку лучших фото из Инстаграма именинницы.

Ранее сообщалось, что Елена Кравец засветилась в компании известного боксера.

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