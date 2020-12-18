«Потому что ваша»: дочь Елены Кравец раскритиковали за танцевальный номер

Украинская актриса Елена Кравец поделилась с подписчиками личным видеороликом.

Дочь Елены Кравец раскритиковали за танцевальный номер instagram.com/lennykravets

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Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с выступления своей дочери. На кадрах запечатлен коллектив молодежи, который исполняет современные движения под ритмичную музыку. По словам знаменитости, среди подростков танцует ее дочь, которая стала частью молодого балета. Елена не скрывает, что безумно гордится своей дочерью, откровенно заявляя об этом под публикацией:

«Я сейчас буду хвастаться. Просто предупреждаю:)

Потому как есть чем.. Вернее, кем. Может, конечно, это все слишком громкие слова как для комментария под видео с выступлением молодого балета @icewaterdripclan, где теперь танцует моя дочь, но мне показалось что эти ребята не просто двигаются... они по-другому мыслят в каждом движении. Меня промурашило несколько раз, а это, как вы знаете, случается только когда смотришь на что-то, что родилось из глубины души».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились пластичностью звездной дочери, а других танец совсем не впечатлил:

«Промурашило потому что ваша. Типа Сережа мой сынок, а выступление само просто небольшой перформанс». «Это все потому что ваша дочь там танцует». «Так себе». «Круто!» «Потрясающая пластика».

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