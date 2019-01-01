Группа KAZKA презентовала еще одну песню о бывшей любви "Колишні".

"Колишні": KAZKA выпустила еще один трек из альбома Nirvana - видео instagram.com/kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA выпустила новую композицию. Песня получила название “Колишні“ и вошла в новый альбом NIRVANA, релиз которого состоится 27 декабря.

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Презентация лирик-видео на свежий хит состоялась в пятницу, 13 декабря, на официальном ютуб-канале коллектива. Новый трек “Колишні“, как и предыдущая песня KAZKA “Твоєї крові“ посвящается теме бывшей любви“.

“Люди з минулого не залишають нас, скільки не стирай в телефоні їхні номери. Стоять за вікном, заглядають у спальню, хочуть щось сказати і не можуть. Не відчиняй їм вікон, бо почнеться той самий сюжет про образу та зраду. Шукай людину, поруч з якою знову буде битися серце“, - говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем.

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