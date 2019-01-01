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Группа KAZKA выпустила новую зажигательную песню "Палала" - видео

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Слушай музыкальную новинку от мегапопулярной группы KAZKA!
Группа KAZKA выпустила новую зажигательную песню "Палала" - видео
Группа KAZKA выпустила новую зажигательную песню "Палала" - видео
instagram.com/kazka.band

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Популярная украинская группа KAZKA представила свежий хит после долгого перерыва. Новая композиция получила название “Палала“ и вошла в новый альбом NIRVANA.

Презентация лирик-видео на песню состоялась в пятницу, 29 ноября, на официальном ютуб-канале коллектива.

“Глибоко у твоєму серці в’ється чарівна червона нитка. Від неї стають багряними щоки, і вишивка на сорочці вабить хлопців, немов магніт. Ця магія почуттів одного дня запалить все навколо. І немає від того вогню захисту, не вигадали, не знайшли. Що ж тут поробиш? Палай!“, - говорится в описании к ролику.

Ранее сообщалось, солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем.

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Теги: KAZKA
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Источник: Ivona bigmir)net,

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