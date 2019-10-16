Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Солистка KAZKA соблазнила фанов новым фото в купальнике

Комментариев: 2
Александра Зарицкая показала фото, на котором позирует без макияжа и в купальнике.
Солистка KAZKA соблазнила фанов новым фото в купальнике
Солистка KAZKA соблазнила фанов новым фото в купальнике
instagram.com/kazka.band

Украинская исполнительница, солистка мегапопулярной группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз порадовала поклонников откровенной фотосессией.

Читай также: Солистка KAZKA подогрела слухи о романе с коллегой по группе

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько пикантных снимков, на которых она запечатлена в черном купальнике и без макияжа на лице. 27-летняя девушка позирует в бассейне и демонстрирует свои роскошные пышные формы.

В описанию к фотографиям звезда рассказала, где были сделаны снимки. Кроме того, Александра поделилась с фанами радостной новостью: KAZKA дописала последний трек с нового альбома NIRVANA.

“Ми зробили ці фото вчора, в Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA“, - написала Зарицкая.

Напомним, ранее Александра Зарицкая призвала поклонниц любить свое тело.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: KAZKA, Александра Зарицкая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
oleg15n    18.10.2019, 10:54
Оценка:  0
oleg15n
Молодец-долой комплексы))) У меня жена после беременности даже мне стеснялась показываться раздетой, пока в форму не вошла, а тут...
SEMPENTY    18.10.2019, 10:36
Оценка:  0
SEMPENTY
Отстой...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь