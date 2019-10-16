Солистка KAZKA соблазнила фанов новым фото в купальнике

Александра Зарицкая показала фото, на котором позирует без макияжа и в купальнике.

Украинская исполнительница, солистка мегапопулярной группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз порадовала поклонников откровенной фотосессией.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько пикантных снимков, на которых она запечатлена в черном купальнике и без макияжа на лице. 27-летняя девушка позирует в бассейне и демонстрирует свои роскошные пышные формы.

В описанию к фотографиям звезда рассказала, где были сделаны снимки. Кроме того, Александра поделилась с фанами радостной новостью: KAZKA дописала последний трек с нового альбома NIRVANA.

“Ми зробили ці фото вчора, в Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA“, - написала Зарицкая.

Напомним, ранее Александра Зарицкая призвала поклонниц любить свое тело.

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