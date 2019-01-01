Александра Зарицкая показала фотографии с прогулки по снежному Казахстану.

"По уши в снегу и любви": Солистка KAZKA похвасталась зимней фотосессией instagram.com/kazka.band

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая часто радует поклонников яркими снимками с путешествий. Так, недавно коллектив выступил в Казахстане, после чего решил заглянуть на горнолыжный курорт “Шымбулак“.

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Александра решила устроить себе зимнюю фотосессию. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует на фоне гор, тумана и различных зданий курорта. Девушка одета в теплую светло-зеленую шапку и длинное черное пальто.

“Мам, я в Казахстані, по вуха в снігу та любові до цієї країни. Ну, і, звісно, в шапці ❤️ Скоро буду“, - подписала снимки Зарицкая.

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Поклонники остались в восторге от новой публикации солистки KAZKA и оставили множество комментариев под фото.

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“Дуже симпатичні фото. Натхнення!“, “Ты прекрасна. А шапка это ооочень важно, особенно для мам“, “Неймовірна“, “Саша, великолепная как никогда!!!!!!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее группа KAZKA выпустила новую зажигательную песню “Палала“.

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