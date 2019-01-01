Группа KAZKA советует забыть бывших в новом треке "Твоєї крові" - видео

KAZKA презентовала вторую песню с нового альбома "NIRVANA". Слушай онлайн новый трек "Твоєї крові".

Популярная украинская группа KAZKA выпустила вторую за неделю новую песню. Композиция получила название “Твоєї крові“ и вошла в новый альбом NIRVANA.

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Премьера лирик-видео на песню состоялась в полночь в пятницу, 6 декабря, на официальном ютуб-канале коллектива. В новом треке Александра Зарицкая советует слушателям забыть о бывших и искать человека, “своей крови“.

“Хоча й колишні ніколи не залишають твоє життя просто так, та все ж треба вибрати влучний час і відпустити їх назавжди. Насправді найкращий час - зараз. Шукай людину, яка допоможе забути страхи. Про кого сміливо зможеш сказати: “Ми з тобою однієї крові“, - говорится в описании к ролику.

KAZKA “Твоєї крові“ - слушать песню онлайн

Ранее сообщалось, солистка группы KAZKA впервые рассказала о романе с иностранцем.

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