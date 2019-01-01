Анна Буткевич снялась для Playboy и представила клип-боевик "Без гриму"

Анна Буткевич выпустила дебютный клип “Без гриму“ и снялась в фотосессии для обложки Playboy.

В декабре творческая смелость актрисы и телеведущей Анны Буткевич достигла максимального градуса: Анна снялась в откровенной фотосессии для обложки мужского глянца Playboy и презентовала свой дебютный клип на песню “Без гриму“. Видеоработа уже доступна к просмотру на YouTube-канале Анны Буткевич.

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Актриса постоянно удивляет публику и пробует что-то новое. По словам главного редактора Playboy Влада Иваненко, основным поводом для съемки декабрьской обложки журнала стала коллаборация талантов Анны Буткевич: ее впечатляющий опыт в кино, на радио, телевидении, а с недавних пор - и в музыке. Запечатлела Анну в откровенном образе для страниц мужского глянца одна из лучших fashion-фотографов страны - Соня Плакидюк.

“Как же круто видеть Аню Буткевич на страницах легендарного издания в моих любимых провокационных, но таких “породистых”, как и сама Аня, образах! Мы сняли эту съемку на одном дыхании, меняя маски и наряды с ловкостью фокусника, - делится Соня Плакидюк. - Съемка получилась дерзкой, сексуальной, в неком смысле, классической для ретро-полос Playboy. Мы замиксовали острые тенденции с образами старого кино, приправили веселым нравом нашей героини и получили восхитительный нуарный пин-ап!“

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Читателей журнала Анна удивила не только дерзкой фотоисторией, но и амбициозными планами, которые смело воплощает в реальность. Например, на днях Анна презентовала клип на песню “Без гриму“. Дебютная видеоработа Анны - это дэнс-боевик, где она сражается с Ником Бейтманом - популярным канадским актером и красавчиком. В клипе между ними возникает перестрелка, но, кажется, Ник выбрал себе неравного противника - в итоге он оказывается висящим на шасси взлетающего вертолета.

“Я обожаю экспериментировать и пробовать себя в разных жанрах, ведь я - актриса. Поэтому мой вокальный дебют — это еще один творческий эксперимент, - делится Анна Буткевич. - Мне кажется, в этой песне мы сказали главные слова о том, как важна для каждого из нас искренность, и незачем тратить время на притворство. Да, в каждом из нас есть разные краски, но в любом случае важно оставаться собой. Грим для слабаков!“

К слову, в ближайшее время Анна не собирается выходить из роли воинственной леди. Ведь уже совсем скоро мир увидит новый американский боевик с ее участием, а весной 2020 состоится премьера международного шпионского триллера “Наследие лжи“, где Анна будет противостоять самому Скотту Эдкинсу.

Ранее украинская актриса Анна Буткевич дебютировала на подиуме New York Fashion Week.

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