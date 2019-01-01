"Танці з зірками 2019": Евгений Кошевой и Анна Буткевич проведут шестой эфир

Узнайте, чем будут удивлять участники и ведущие "Танців з зірками 2019" в шестом выпуске.

29 сентября на канале “1+1“ состоится шестой прямой эфир взрывного обновленного проекта “Танці з зірками“, который на этот раз пройдет под темой “Вечер кинофильмов“. Звездные участники воссоздадут сцены из известных кинолент и превратятся в своих любимых кумиров.

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Поклонников шоу также ждет новый сюрприз. Балкон будут вести сразу два ведущих. И ими станут популярный комик, актер “95 Квартала“ Евгений Кошевой и эксперт “Поверніть мені красу“ Анна Буткевич. Кстати, пара ведущих также появится в новых ярких амплуа. В какие именно образы преобразятся Евгений и Анна, зрители узнают уже в это воскресенье в 21:00.

Анна Буткевич пресс-служба

Евгений Кошевой пресс-служба

На этот раз на главном паркете страны будут выступать музыкальные экспериментаторы и новаторы, группа “The Hardkiss“.

В шестом эфире поклонников шоу ждет невероятно нежный контемпорари от шоумена Владимира Остапчука и прошлогодней победительницы проекта Илоны Гвоздевой. Пара воссоздаст сюжет из драматического фильма “Титаник“. Так, ведущий у себя на странице в Инстаграм уже успел рассказать подписчикам о подготовке:“Тренируемся 24/7, чтобы на этот раз “взорвать“ паркет. Думаю, что мы с Илоной удивим вас еще больше“.

Страстные актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот снова попытаются “зажечь“ зал, но на этот раз феерическим джазом из фильма “Чикаго“.

Ксения Мишина и Женя Кот пресс-служба

Сексуальный ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузят зрителей в лирическую и нежную румбу под саундтрек к фильму “Звезда родилась“.

Даниель Салем и Юлия Сахневич пресс-служба

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Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко поразят номером в стиле фильма “Джокер“. Продюсеры обещают превратить Алену в загадочную Харли Квинн, а Алексея - в опасного Джокера. И пока Елена отлучилась по делам в Париж, Алексей под наблюдением главного хореографа “Танців з зірками“ Ксенией Горб учит все движения.

“Мой партнер остается в надежных руках нашего главного хореографа, а это значит, что я могу быть абсолютно спокойна“, - написала в социальных сетях звезда.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко пресс-служба

Еще больше впечатляющих постановок и интересных историй из жизни звезд можно увидеть уже в это воскресенье в 21:00.

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Напомним, в финале выигрывает та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования.

Посмотреть предыдущий пятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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