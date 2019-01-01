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День рождения Ахтема Сейтаблаева: Лучшие фильмы украинского актера и режиссера

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11 декабря Ахтему Сейтаблаеву исполняется 47 лет.
День рождения Ахтема Сейтаблаева: Лучшие фильмы украинского актера и режиссера
День рождения Ахтема Сейтаблаева: Лучшие фильмы украинского актера и режиссера
instagram.com/seitablaiev

Сегодня, 11 декабря, свой 47-й день рождения отмечает украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев.

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Свою карьеру Ахтем начал в 20-летнем возрасте с работы в Симферопольском государственном крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре.

Впервые в кино Сейтаблаев появился в 2003 году. Он снялся в фильме Олеся Санина “Мамай“. Кроме того, Ахтем выступил вторым режиссером этой ленты.

Известность актеру принесла роль хирурга Рустама Агаларова в сериале “Центральная больница“, а также режиссерские работы “Хайтарма“ и “Киборги“.

В честь дня рождения Ахтема Сейтаблаева Ivona подготовила подборку лучших актерских и режиссерских работ именинника.

  • Хайтарма

  • Гвардия

  • Центральная больница

  • Чужая молитва

  • Домой

  • Чемпионы из подворотни

  • Киборги

  • Захар Беркут

Ранее сообщалось, что Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона.

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Теги: Ахтем Сейтаблаев
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Источник: Ivоna bigmir)net

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