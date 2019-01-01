День рождения Ахтема Сейтаблаева: Лучшие фильмы украинского актера и режиссера
Сегодня, 11 декабря, свой 47-й день рождения отмечает украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев.
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Свою карьеру Ахтем начал в 20-летнем возрасте с работы в Симферопольском государственном крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре.
Впервые в кино Сейтаблаев появился в 2003 году. Он снялся в фильме Олеся Санина “Мамай“. Кроме того, Ахтем выступил вторым режиссером этой ленты.
Известность актеру принесла роль хирурга Рустама Агаларова в сериале “Центральная больница“, а также режиссерские работы “Хайтарма“ и “Киборги“.
В честь дня рождения Ахтема Сейтаблаева Ivona подготовила подборку лучших актерских и режиссерских работ именинника.
- Хайтарма
- Гвардия
- Центральная больница
- Чужая молитва
- Домой
- Чемпионы из подворотни
- Киборги
- Захар Беркут
Ранее сообщалось, что Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона.
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