11 декабря Ахтему Сейтаблаеву исполняется 47 лет.

День рождения Ахтема Сейтаблаева: Лучшие фильмы украинского актера и режиссера instagram.com/seitablaiev

Сегодня, 11 декабря, свой 47-й день рождения отмечает украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев.

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Свою карьеру Ахтем начал в 20-летнем возрасте с работы в Симферопольском государственном крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре.

Впервые в кино Сейтаблаев появился в 2003 году. Он снялся в фильме Олеся Санина “Мамай“. Кроме того, Ахтем выступил вторым режиссером этой ленты.

Известность актеру принесла роль хирурга Рустама Агаларова в сериале “Центральная больница“, а также режиссерские работы “Хайтарма“ и “Киборги“.

В честь дня рождения Ахтема Сейтаблаева Ivona подготовила подборку лучших актерских и режиссерских работ именинника.

Хайтарма

Гвардия

Центральная больница

Чужая молитва

Домой

Чемпионы из подворотни

Киборги

Захар Беркут

Ранее сообщалось, что Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона.

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