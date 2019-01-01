Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона

Комментариев: 0
Сыну украинского хореографа Влада Ямы исполнилось 4 года.
Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона
Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона
instagram.com/vladyama_official

В понедельник, 9 декабря, известный украинский хореограф, судья “Танцев со звездами“ Влад Яма и его супруга Лилиана с размахом отметили день рождения сына Леона. Мальчику исполнилось 4 года.

Читай также: Влад Яма развеселил Сеть детским снимком в костюме Чебурашки

На своей странице в Instagram танцор опубликовал снимок с праздничной вечеринки. В кадре звездные родители вместе с именинником позируют в компании гостей и аниматоров. Праздник был оформлен в стиле мультфильма “Щенячий патруль“.

“Нашему Счастью 4 года!..❤️Не верится и слёзы на глазах... Спасибо @liliya_yama за Новую Жизнь“, - подписал фото Влад Яма.

скриншот

Напомним, ранее Влад Яма вместе с супругой Лилианой снялся в нежной фотосессии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Влад Яма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь