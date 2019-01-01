Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона

Сыну украинского хореографа Влада Ямы исполнилось 4 года.

В понедельник, 9 декабря, известный украинский хореограф, судья “Танцев со звездами“ Влад Яма и его супруга Лилиана с размахом отметили день рождения сына Леона. Мальчику исполнилось 4 года.

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На своей странице в Instagram танцор опубликовал снимок с праздничной вечеринки. В кадре звездные родители вместе с именинником позируют в компании гостей и аниматоров. Праздник был оформлен в стиле мультфильма “Щенячий патруль“.

“Нашему Счастью 4 года!..❤️Не верится и слёзы на глазах... Спасибо @liliya_yama за Новую Жизнь“, - подписал фото Влад Яма.

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Напомним, ранее Влад Яма вместе с супругой Лилианой снялся в нежной фотосессии.

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