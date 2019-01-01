Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинская актриса Анна Буткевич дебютировала на подиуме New York Fashion Week

Комментариев: 0
Анна Буткевич показала три образа на подиуме New York Fashion Week.
Украинская актриса Анна Буткевич дебютировала на подиуме New York Fashion Week
Украинская актриса Анна Буткевич дебютировала на подиуме New York Fashion Week
пресс-служба

Украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week, которая проходит прямо в эти дни. 

Читай также: Актуальные оттенки: 10 самых модных цветов на весну-лето 2020

Несколько лет назад актриса стала лицом коллекции популярного украинского дизайнера Андре Тана, но ее дебют в качестве модели состоялся только сейчас, в рамках NYFW. 

В Нью-Йорк Анна прилетела по специальному приглашению компании Nolcha – одного из организаторов fashion-шоу и показов в рамках нью-йоркской недели моды. В конце прошлого года во время съемок фильма в Лос-Анджелесе, который скоро выйдет в прокат, Анну заметили продюсеры компании и уже тогда заинтересовались ею, как моделью.

На подиуме в Нью-Йорке актриса продемонстрировала три концептуальные street-style look-а из коллекций сезона SS'20.

“Дефилировать по подиуму оказалось достаточно сложной, но очень интересной работой, – делится Анна. – На протяжении двух недель до показа я ежедневно готовилась, «училась ходить», по несколько часов занималась с тренером. 42 часа я оттачивала правильную осанку, темп ходьбы и дыхание! Мне кажется, теперь о модельной походке я знаю все. Но я не остановилась на этом, и к дефиле я отнеслась, как к новой роли. А то, что роль была без слов, стало самым интересным. Ведь настроение своих образов и коллекции в целом нужно было передать и показать невербально: с помощью походки, движений, выражения глаз. Невероятный экспириенс! Теперь я видела NYFW не только со зрительного зала, но и с подиума. И это не менее захватывающе, поверьте!“

Ранее мы писали о 10 знаковых нарядов великолепного Карла Лагерфельда.

Поделись:
Теги: New York Fashion Week, Анна Буткевич, Нью-Йоркская Неделя Моды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь