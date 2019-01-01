MONATIK прокомментировал решение жены сменить фамилию в соцсетях и рассказал, почему она не появляется вместе с ним в интервью.

MONATIK признался, почему его жена не дает интервью instagram.com/irinamonatik

Популярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, в интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ поделился интересными фактами о своей супруге Ирине.

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Так, артист впервые признался, почему супруга не принимает участие вместе с ним в различных интервью для СМИ. По словах MONATIK, Ирина просто не любит камер.

“Ее очень любит камера, но она ее не очень любит. Я и не заставляю, ну правда. Но если она захочет, мы поговорим с удовольствием“, - заявил исполнитель.

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Кроме того, Дмитрий рассказал, почему Ирина недавно сменила фамилию в соцсетях. Ведь, несмотря на то, что по документам с момента свадьбы у нее была фамилия Монатик, Ирина продолжала использовать в соцсетях девичью фамилию Демичева.

“Мы просто как-то путешествовали и решили: ну слушай, мне кажется, что уже пора поменять фамилию, потому что в паспорте она же другая“, - поделился певец.

Напомним, ранее MONATIK признался в своих зависимостях.

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