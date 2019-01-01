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Супруга Монатика засветилась в прозрачном наряде с глубоким декольте

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Ирина Монатик посетила вручение премии M1MusicAwards .

Супруга Монатика засветилась в прозрачном наряде с глубоким декольте
Супруга Монатика засветилась в прозрачном наряде с глубоким декольте
ivona.bigmir.net

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Жена украинского певца, танцора Дмитрия Монатика засветилась на публике в экстравагантном наряде. На выходных Ирина вместе с супругом посетила вручение музыкальной премии M1MusicAwards. В Инстаграм она добавила фото с события, на котором Дмитрия Монатика наградили сразу тремя премиями - “Лучший артист“, “Лучший клип“ и “Dance parade” - и поблагодарила всю команду. В кадре Ирина Монатик появляется в полупрозрачном кружевном комбинезоне с очень глубоким декольте и широким поясом. Образ дополнили белые туфли на шпильке и светлая сумочка.

Вчера на потрясающем празднике Музыки. M1 Music Awards 2019 Грандиозное событие!  3 такие важные и значимые для нас награды получил @monatik_official. Благодарим всю команду организаторов премии, вы колоссально потрудились и ваши труды очень оправданы - все прошло на высочайшем уровне, столько людей получили такие позитивные и восхищенные эмоции -миссия выполнена 🌟♥️❤️.

Особую благодарность ,любовь выражаю профессионалам своего дела, настоящим волшебникам @ivfrolov @_anna_lu_ вы не только шьёте восхитительную одежду, Костюмы, ( произведения искусства) вы окрыляете людей ,истинные терапевты красоты! Люблю невероятно❤️❤️ @rudyshyn_mykhailo спасибо за голливудские секретики, воплощённые в жизнь 😉❤️, - написала Ирина.

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Подписчики пришли в восторг от наряда Ирины - комментарии оставили и звезды шоубиза:

  • Хороша чертовка😁😘, - написала ведущая Леся Никитюк.
  • 🤍Ира, - написала Даша Астафьева.
  • При виде Тебя все тает!!!!, - написал супруг Ирины, процитировав свою песню.
  • Ируся 🔥🔥, - написала продюсер Ирина Горовая.

Ранее мы писали, что экс-супруга Потапа появилась на публике в откровенном наряде.

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Теги: ирина демичева, наряды звезд, Монатик
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Источник: IVONA bigmir)net

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