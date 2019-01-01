"Роковая женщина": Екатерина Кухар восхитила новым образом

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась в Instagram соблазнительным снимком.

Известная прима-балерина, Народная артистка Украины и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар в очередной раз восхитила поклонников новой публикацией.

Читай также: “Готов быть кем угодно“: Екатерина Кухар рассказала, как о ней трогательно заботится муж

На своей странице в Instagram Кухар опубликовала соблазнительный кадр с фотосессии. На свежем снимке балерина позирует, сидя на столе. Она одета в черное пальто. Свой образ звезда дополнила красивыми локонами.

К новому фото Екатерина добавила несколько строк из популярной песни “Королева“ российской исполнительницы Елены Ваенги.

“Ты можешь мне даже в глаза не смотреть..... Я знаю - ты мой.....))“, - написала балерина.

Скриншот

Читай также: Екатерина Кухар в современном образе Кармен снялась в яркой фотосессии

Поклонники артистки принялись активно комментировать ее новую публикацию. “Да тут и не поспоришь! Катюша - просто огонь, роковая женщина“, “Вам дуже пасує кучеряве волосся, додає шарму)“, “Красота - это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце. Катюша, это про Вас“, “Найвродливіша жінка“, “Женщина-мечта)“, “У Вас здесь такой шикарный образ супер-модели 90-х, восторг!“, “Какая вы красивая, сказочная, яркая....“, “Вау. Катерина вы тут прям богиня“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​