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"Роковая женщина": Екатерина Кухар восхитила новым образом

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Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась в Instagram соблазнительным снимком.
"Роковая женщина": Екатерина Кухар восхитила новым образом
"Роковая женщина": Екатерина Кухар восхитила новым образом
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная прима-балерина, Народная артистка Украины и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар в очередной раз восхитила поклонников новой публикацией. 

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На своей странице в Instagram Кухар опубликовала соблазнительный кадр с фотосессии. На свежем снимке балерина позирует, сидя на столе. Она одета в черное пальто. Свой образ звезда дополнила красивыми локонами. 

К новому фото Екатерина добавила несколько строк из популярной песни “Королева“ российской исполнительницы Елены Ваенги.

“Ты можешь мне даже в глаза не смотреть..... Я знаю - ты мой.....))“, - написала балерина.

Скриншот

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Поклонники артистки принялись активно комментировать ее новую публикацию. “Да тут и не поспоришь! Катюша - просто огонь, роковая женщина“, “Вам дуже пасує кучеряве волосся, додає шарму)“, “Красота - это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце. Катюша, это про Вас“, “Найвродливіша жінка“, “Женщина-мечта)“, “У Вас здесь такой шикарный образ супер-модели 90-х, восторг!“, “Какая вы красивая, сказочная, яркая....“, “Вау. Катерина вы тут прям богиня“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivоna bigmir)net

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